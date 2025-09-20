Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Notoriedad

Alexia Rodríguez

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:21

Vuelta a la normalidad, todo anda agitado entre política internacional, nacional y local. Cierta persona que leía el periódico diría: «Anda el mundo revuelto». Sí, ... pero no solo en la política. Aquellos que creen que por tener poder pueden oprimir al proletariado están equivocados. Recuerden que el pueblo se revoluciona, un ejemplo reciente, entre otros tantos, ha sido la Vuelta ciclista. La historia está ahí, no lo olviden; manifestaciones, la lucha por derechos dignos en el campo de la sanidad, la justicia, la educación... Me resulta indignante ver cómo algunos, políticos y no políticos, piensan que se puede pisar sin piedad a la gente que trabaja honradamente, con dedicación y con el valor de sacar adelante a toda esa gente que llega a nuestro país sin apenas conocimientos para que algún día puedan llegar lejos. Recomendaría a muchos políticos que no hagan daño, que no hablen mal de los demás porque los cargos son efímeros y en algún momento volverán a la casilla de salida y ahí se verán de frente al espejo viendo su reflejo.... Como colofón diría que no hay mejor retrato que el cuadro de Castelao 'A derradeira leición do mestre' (Castelao, 1945), donde se ve al docente asesinado ante dos niños que se lamentan conmocionados. Ahora pregunto: «¿La historia se repite?» Eso depende de ustedes.

