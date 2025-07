Abuelos y abuelas

Comenta Compartir

Hoy celebraremos una fecha que muchos tenemos presente, pero otros la olvidan con las prisas del quehacer diario, entre el trabajo o cualquier actividad que ... tengan en mente. Hablo del día de 'Los Abuelos/Abuelas', conmemoración dedicada a las personas mayores dentro de la familia. Son quienes nos ayudan a criar a nuestros hijos, nos acompañan en lo bueno o lo malo, siempre están ahí. Pero hoy me gustaría que todos reflexionemos sobre lo importante que son, ya que son un pilar en nuestras vidas. ¿Cuántos momentos especiales recuerdas con tus abuelos? ¿Hay una comida especial en casa de los aitonas? ¿Cuántas charlas o consejos te daban? Cuesta no emocionarse cuando se habla de ellos. Me gustaría escuchar vuestra voz otra vez más, poder agarrar vuestra la mano, dar un beso, decir una vez más 'os quiero'. A veces miro el teléfono esperando que ese día suene. Me gustaba escuchar vuestras risas cuando hacía aventuras de bombero-torero o me salvabais de las travesuras, como pegar con silicona las manos. Me faltáis, el hueco que dejasteis es grande... Se dice que el tiempo todo lo cura, pero vuestra partida es una espina que se queda y perdurará clavada en el corazón. Querer a los abuelos ha sido muy fácil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión