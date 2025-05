Una declaración desafortunada

Comenta Compartir

Las declaraciones de Imanol Alguacil en su despedida han causado mucho revuelo entre los aficionados a la Real. «Ojalá algún día decidamos jugar como hace el Athletic, sólo con canteranos», dijo. Unas palabras que a mi juicio no debería haber pronunciado nunca. ¿Ahora resulta que el equipo de Bilbao es mejor que nosotros? No creo que ni este club ni ninguno tenga que darnos lecciones. Sobre todo porque no es cierto que solo jueguen canteranos en el equipo vizcaíno. Además el modelo mixto de la Real de cantera y fichajes ha tenido éxito.