Alemania decide acelerar

El país germano muestra un modelo económico agotado que necesita medidas valientes para volver a marcar el rumbo

Editorial DV

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Alemania atraviesa una encrucijada que cuestiona su papel como motor de Europa. Durante décadas fue ejemplo de eficiencia y solidez económica; hoy muestra grietas profundas: ... dependencia energética, atraso digital, presión social y un modelo económico a todas luces agotado. Lo que antes se presentaba como fortaleza (la energía barata y el éxito exportador) se ha convertido en un lastre difícil de revertir sin que se pongan en marcha de manera urgente medidas valientes. La renuncia al gas ruso y el cierre de nucleares encarecen la energía y golpean directamente a la industria automotriz, el orgullo alemán, lastrada además por los aranceles impuestos ahora por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

