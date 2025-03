Todos menos yo

Nunca hay taxistas en la parada. El mensajero dijo que iba a venir hoy y no ha aparecido. Ha dicho el fontanero que a ver ... quién hizo la anterior instalación, que vaya chapuza. Para qué poner la tele si todas las noticias son malas. Hay que ver cómo van los conductores del autobús. Se ha perdido el profesionalismo en el trabajo de camarero. Qué lenta es la Justicia. El electricista, que está hasta arriba y que vendrá la semana que viene. El médico del ambulatorio sólo dedica cinco minutos a cada paciente. Vaya chapuza de retransmisión, vaya birria de comentaristas. El guía turístico se ha inventado la mitad de lo que decía. Mira la obra, uno trabajando y cinco mirando.

Dónde se meten los municipales cuando se les necesita, parece que sólo están para poner multas. Los que recogen la basura mezclan el orgánico con el plástico. La de tiempo que no pasa por el parque el jardinero municipal. Qué mal barren los barrenderos. El asesor fiscal me ha hecho mal la declaración del IRPF. Ha llegado el pintor y se ha tenido que bajar porque se había dejado una cosa en la furgoneta. Los políticos sólo piensan en sí mismos. El crítico de música no tiene ni idea y el de cine, lo mismo: ha puesto mal una película que me ha encantado. Los funcionarios se pasan la mañana desayunando. A ver si se aclaran los de la administración, que he estado dos horas de ventanilla en ventanilla. Ha venido el técnico del gas y lo que ha cobrado por no hacer nada. Ya me gustaría vivir como los profesores.

Hay dos adicciones paralelas: pensar que, a diferencia de los demás, nosotros sí que hacemos siempre bien nuestro trabajo y que mereceríamos ganar más mientras que el resto cobra en exceso. Y las dos son fuente de desdicha y autoengaño.