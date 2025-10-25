Hay un refrán africano... cambio y corto

El Magreb engloba a cinco países con unos cien millones de habitantes. En el África Subsahariana son cientos de millones repartidos por cincuenta estados. En ... Europa somos más de setecientos millones de personas con 24 lenguas oficiales, sin contar las regionales.

No obstante, la Consejería vasca de Interior ha adoptado este esquema geográfico a la hora de identificar el origen de los presuntos autores de delitos. Lo hace a requerimiento de PP y Vox, que por lo demás se muestran nada interesados en otros datos en los que ellos mismos podrían verse englobados.

Hay muchas formas de jugar al cruce de datos y si el porcentaje de delincuentes entre magrebíes, subsaharianos y latinoamericanos fuera superior al que les correspondería podríamos concluir que los países muy religiosos producen más delincuentes; o que determinadas franjas de edad, en extranjeros y nacionales, son más propensas al crimen; o que en sectores de aficionados al fútbol hay un amor por la violencia ausente en otros colectivos; o que la tendencia de los hombres a delinquir pulveriza a la de las mujeres.

Siempre que leo «dice un refrán africano que...» corto la conexión. Pienso en la que cantidad de refranes eslovacos, belgas, albaneses y noruegos de los que jamás oí hablar, pero que podrían considerarse «refranes europeos» y pierdo cualquier interés en el refrán.

En esta ecuación en la que se ha metido Interior, no sé qué saca en limpio la Consejería de Bingen Zupiria, ni cómo mejora la seguridad ciudadana, pero tengo muy claro qué buscan PP y Vox. Cuidado con los vectores del odio al de fuera, que todo esto es más viejo que la rueda y a diferencia de ésta, nunca nos ha llevado a ningún lado bueno.