La posición del tirador tumbado

En alguna cinta de Woody Allen, un director de cine anuncia que su próxima película girará en torno a la guerra, a lo que un ... periodista pregunta: «¿A favor o en contra?». Después de que un francotirador acabara con la vida del influencer ultraderechista Charlie Kirk, la pregunta podría ser: «¿A favor o en contra de la pena de muerte?». Y de seguido: «¿Tras un proceso con garantías o mediante ejecución extrajudicial?».

Pronto se difundió una antología de declaraciones del finado -reales algunas, falsas otras, todas deplorables-, con las que habría hecho estragos entre los votantes más jóvenes. La batería de opiniones sobre la población negra, el colectivo LGTBI, el acceso a las armas de fuego y su defensa del estilo de vida americano -a veces indistinguible de un estilo de muerte-, fue un éxito a la hora de convencer al electorado más joven, también el universitario. Lo grave es el asesinato; lo preocupante, que ante semejante panoplia de disparates, sus oponentes sólo exhibieran su impotencia.

La moral es como el vestido que uno elige para ir a un cóctel; la ética es el bolso a juego y los complementos. Se cambian en función de quiénes sean el matador y el matado. Así que la cuestión práctica es qué tiene de victoria política para los antiTrump que alguien, probablemente otro traumado porque su padre no asistió a su graduación, haya matado a Kirk. Porque si de lo que se trata es de eliminar a tiros a rivales políticos bajo un clima de aparente normalidad democrática, la ultraderecha se va a manejar mejor: ama las armas por encima de todo.

Y una constatación final: el 'imperio' lo es porque irradia su influjo a todo el mundo, y nadie escapa a las emociones y conmociones de su macabra agenda.