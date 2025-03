Esto es malo hoy y mañana dios dirá

En 1982, un joven cogió una lata de gasolina, fue al piso del barrio donostiarra de La Paz en el que vivía con su compañera ... y con un amigo, los ató, los roció con el combustible y les arrojó una cerilla. A la mujer la llevaron en helicóptero al Centro de Quemados de Zaragoza, donde falleció, no sin antes dar a la Policía el nombre de su asesino. El hombre, padre de familia, también murió al cabo de unas horas.

Trece años después, el criminal fue entrevistado en la cárcel de Martutene mientras cumplía su condena. En un relato la mar de escabroso, no se ahorraba ningún detalle. La entrevista se emitió en 1995 en TVE y fue recogida dos años después en un libro que se reeditó en formato de bolsillo. El autor de 'Cuerda de presos' era Jesús Quintero, despedido a su muerte en 2022 como «un maestro de periodistas, de ésos que ya no quedan». No hubo objeciones 'morales' a la entrevista en la que Quintero preguntaba sin juzgar, como tampoco las hubo cuando un periódico de tirada nacional dedicó portada y tres páginas a entrevistar a un exmiembro de ETA condenado por 17 muertes, bajo el título de «yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado. No me arrepiento». Aquí las librerías han vendido desde los libros de De Juana Chaos hasta el de Rodríguez Galindo. Ni se imaginan cuántas de las que dijeron que no se sentirían «cómodas» vendiendo 'El odio' tienen a disposición de sus clientes las memorias del comandante de Auschwitz.

Los conceptos de 'correcto' e 'intolerable' cambian más que las modas musicales. Y no en busca de una 'moral' aún más perfecta, sino de la conveniencia y la adaptación a la brisa de cada época. Esta volatilidad desasosiega, pero funciona así