Ecografía en un calendario

N o hay un sólo año en la última década y media que no haya figurado en algún momento de este siglo como el de ... la entrada en funcionamiento del TAV, pero las hojas del calendario cayeron sin perspectivas de que lleguemos algún día a subirnos a ese tren.

El GOe se inauguró el mes pasado, pero permanece perfectamente cerrado al público, rodeado de vallas y lleno de operarios que trabajan a destajo, como si intentaran que todo esté a punto para el pasado 20 de octubre.

Los trenes de Cercanías aumentarán un 27% su frecuencia tras ocho años de obras en el túnel de Gaintxurizketa y una demora provocada por la quiebra de la empresa adjudicataria primero, problemas con la tuneladora después y la aparición de unas grietas finalmente.

La versión extendida del Topo que habrá de llegar hasta el centro de la ciudad a través del campus universitario tenía prevista su apertura al público viajero esta próxima primavera, pero ya se habla de finales del año que viene en clave de exitazo. La insospechada aparición de agua en la excavación practicada junto a la playa –«una de las diez mejores playas urbanas»–, tiene en parte la culpa.

La creciente irrelevancia de la realidad frente a sus archienemigos –el relato y la publicidad– se refleja en estos dramas más o menos intrascendentes. Tendemos a confundir la ecografía con el parto y los latidos del feto con la fecha de su cumpleaños. Por fortuna nadie se toma ya nada en serio. Cualquiera que haya acometido la reforma de su casa sabe que transcurre un lapso de tiempo interminable entre que se acaban y que se terminan. En esta gran madrugada en la que vivimos, a las dos siempre terminan siendo las tres.