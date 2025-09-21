Más de diez años para una década

E n su novela 'La uruguaya', el escritor Pedro Mairal se refiere a su pequeño hijo como «ese enano borracho. Porque era así a veces, ... como cuidar un enano borracho que se pone emocional, llora, no le entendés lo que te dice, lo tenés que estar atajando, lo tenés que levantar porque no quiere caminar, hace un desastre en el restorán, tira cosas, grita, se duerme en cualquier lado, lo llevás a la casa, tratás de bañarlo, se cae, se hace un chichón, empuja muebles, se duerme, vomita a las cuatro de la mañana».

Salvando las distancias, recuerda a aquella interminable gestación de Tabakalera, desde que las instituciones se hicieron con el descomunal edificio para convertirlo un centro cultural que aún no tenía contenido. A la Capitalidad Cultural Donostia 2016 le debemos que se abriera al público en septiembre de 2015, de lo contrario, es probable que aún se estuviera repensando y redimensionando el proyecto.

Por eso, aunque ahora cumple diez años, está más en la adolescencia que en la infancia. Como cualquier joven, lo único previsible es que será imprevisible. No se sabe con certeza qué es Tabakalera, pero tampoco qué esperaba la ciudadanía que fuera, ni siquiera si aún queda alguien que se lo pregunte. A estas alturas, da un poco igual. La ciudad ha hecho suyo el centro y los dos conviven como un viejo matrimonio bien avenido cuyos miembros no esperan ya sorpresas el uno del otro. En su favor hay que admitir que Tabakalera siempre da lo que promete. Lo resumió hace unos días el director Koldo Almandoz: «Yo vengo de ese mundo, de los 'tabakaleras', de donde es más importante hacer el dossier que la propia película». Todo se ha vuelto un poco así así.