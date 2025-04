Nos debimos cruzar en algún autobús

Comenta Compartir

Escribí que «moverse en transporte público es el fitness de la convivencia» y alguien me contestó que debería vender la frase a Dbus como eslogan ... publicitario. No lo necesita. Días después, salieron los datos de la propia compañía: cada donostiarra realizó el año pasado 169 viajes en autobús urbano, el doble que la media española. En total, 32 millones de viajes. Como todos los promedios, éste dice tanto como calla, esto es, que miles de donostiarras no pisan el transporte público y que quienes lo usan, lo hacen de forma intensiva, de modo que esos 169 viajes anuales están amortizados para mediados de mayo.

Cuando permanecemos estáticos, pongamos en la sala de espera de un ambulatorio, nos parecemos mucho, pero cuando nos ponemos en movimiento salen a relucir en todo su esplendor nuestras diversas personalidades. El autobús te ofrece una visión privilegiada de la diversidad humana, con el ansioso especialista en saltarse la cola en la marquesina, el abuelo que deposita al nieto en el asiento reservado a personas mayores y se queda de pie, el que sube al autobús disparado y tarjeta en mano y el que interrumpe el fluir de pasajeros cuando, una vez dentro, empieza la interminable búsqueda del abono. Y sobre todo, ves el espectáculo de la libertad en quien, paralizado en mitad del pasillo ante la posibilidad de elegir, elucubra sin fin sobre qué asiento es el mejor. También al volante del vehículo privado cada cual da rienda suelta a su verdadera condición –y también aquí el bus ofrece una visión privilegiada–. Luego me bajo en mi parada y pìenso que sólo entonces ya estoy preparado para contemplar cómo se teje la vida, cómo se fabrica el mundo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión