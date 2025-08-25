Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

El compromiso que no puede esperar

Alberto López

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 06:20

El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que afecta directamente a nuestras vidas y al futuro de las próximas generaciones. ... Sin embargo, a pesar de las evidencias científicas y de las repetidas advertencias de la comunidad internacional, los avances para mitigar sus efectos siguen siendo insuficientes. Resulta alarmante que aún haya sectores reticentes a adoptar medidas contundentes para reducir las emisiones y apostar por un modelo sostenible. Es crucial que tanto los gobiernos como las empresas se comprometan con la reducción de emisiones y fomenten prácticas responsables. La ciudadanía también tiene un papel importante; nuestras decisiones diarias, desde el consumo energético hasta el uso del transporte, son determinantes en esta lucha. Pero sin el apoyo estructural y regulatorio, este esfuerzo será insuficiente. El planeta no puede esperar. Es necesario que se prioricen políticas climáticas firmes y ambiciosas que hagan frente a esta crisis de manera efectiva y con visión a largo plazo. Los líderes deben actuar, y nosotros como sociedad debemos exigirlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  2. 2

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  7. 7

    Asesinato en una tienda de golosinas
  8. 8

    La primera experiencia laboral
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El compromiso que no puede esperar