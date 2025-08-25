El compromiso que no puede esperar

Comenta Compartir

El cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que afecta directamente a nuestras vidas y al futuro de las próximas generaciones. ... Sin embargo, a pesar de las evidencias científicas y de las repetidas advertencias de la comunidad internacional, los avances para mitigar sus efectos siguen siendo insuficientes. Resulta alarmante que aún haya sectores reticentes a adoptar medidas contundentes para reducir las emisiones y apostar por un modelo sostenible. Es crucial que tanto los gobiernos como las empresas se comprometan con la reducción de emisiones y fomenten prácticas responsables. La ciudadanía también tiene un papel importante; nuestras decisiones diarias, desde el consumo energético hasta el uso del transporte, son determinantes en esta lucha. Pero sin el apoyo estructural y regulatorio, este esfuerzo será insuficiente. El planeta no puede esperar. Es necesario que se prioricen políticas climáticas firmes y ambiciosas que hagan frente a esta crisis de manera efectiva y con visión a largo plazo. Los líderes deben actuar, y nosotros como sociedad debemos exigirlo.

