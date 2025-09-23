De Gaza a 'Genocidio Beach'

Comenta Compartir

Los niños pueden morir en Gaza. Morir por unas migajas de pan o lumbre. Morir sin luz ni ternura. Morir de cañones y hambre. Los ... niños pueden morir en un nuevo holocausto sin haber podido ser niños. Pueden morir... y mueren. Y entretanto, el aliento fétido de sucesores de la más fúnebre época de nuestra historia -la dictadura de un salvaje involucionista dictador- resopla tras los cuellos democráticos de la ciudadanía decente. Y entretanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, encadena desbarres verbales como bufandas infinitas hechas a ganchillo: todo lo malo, además de la masacre palestina, es Sánchez. Si hace mucho calor o frío, Sánchez. Pedrosanchitis aguda. Puede hacerlo, dado el abuso y despotismo que la definen.Es una presidenta autonómica; carece de representatividad en política internacional. Pero se siente arropada, entre otros, por intérpretes como Aznar (don Josemaría no necesita difusión; está retratado en la vergüenza de Azores), y se concede la merced de llamar hijo de puta al presidente del Gobierno, entre otras ofensas gravísimas. Y mientras tanto, el diputado de Vox Héctor Alacid llama tonta progre a la diputada de IU Henar Moreno. Y entretanto, Israel tiene claro que quiere convertir Gaza en los deseos de Trump y sus sirvientes: playas, 'resorts' y restaurantes. ¿Y la población que vivía allí? Ni rastro...

