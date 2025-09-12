Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Datos que matan relato

Alberto Fdez. Araújo

Donostia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:35

«¿Quién manda en la autonomía?» preguntaba Rosalía mirándonos de soslayo. ¿Quién manda? ¡Manda carallo! Lo que en la apertura del año judicial ha quedado ... más claro que el genocidio palestino es quién manda realmente en el PP: la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien asegura, entre otros desatinos, que se manipulan los libros de texto para adoctrinar a los niños. Y sus patricios le ríen los chistes de fruta y otros, cuyo humor se parece mucho a un plato de torreznos. La táctica que usa para desprestigiar a su antagonista Sánchez es más vieja que los arbustos, pero para 'comando buleros' todo vale. ¿Y a dónde acude el orensano? Pues a no sé qué asamblea de su jefa Isabel para incrementar el orfeón de insultadores a Pedro. La memoria de la Fiscalía al Rey ante el inicio del año judicial, es un acto institucional, no político. Y mientras tanto, el fiscal general del Estado dice en su intervención, que «la Fiscalía no sucumbe ante los embates de los delincuentes». Y mientras tanto, en un acto de Vox, Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo, pronuncia una frase: «Me siento mujer, me llamo Francisco Javiera, no me lo discutan, que los llevo por delito de odio a un tribunal...», utilizando la ironía para burlarse del colectivo trans. Donde no llega la baba de un mezquino, ¿llega la punta de su lengua? La alternativa 'Torrente', llama a la puerta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  7. 7

    La rutina de un remero en La Concha
  8. 8

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  9. 9 «Las imágenes nos han emocionado»
  10. 10 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Datos que matan relato