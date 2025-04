Llorar al Papa

Comenta Compartir

El mundo entero llora con la triste noticia de la muerte del Papa. Pudimos verlo hace unos días en la plaza de San Pedro, aunque ... los médicos le habían recomendado no salir de Santa Marta porque aún no se había cumplido el primero de los dos meses de convalecencia que le aconsejaron. La Iglesia se enfrenta ahora a grandísimos retos. No sabemos quién será el próximo Papa, pero sí intuimos a qué desafíos habrá de enfrentarse. Francisco, quien a lo largo de su pontificado se destacó por su postura franca y en ocasiones polémica, abordó muchos problemas temas que marcaron su papado. Desde los sociales hasta cuestiones dentro de la Iglesia, su figura estuvo rodeada de declaraciones que resonaron en todo el mundo. Se mostró defensor de la inclusión, habló de la pedofilia en la Iglesia, el dinero del Vaticano y la corrupción. También de la guerra, del rol de las mujeres en la Iglesia, de los inmigrantes... Francisco, un Papa humilde que quiso cambiar el mundo y destacó la conexión histórica de la iglesia con los más pobres. Como resultado, su influencia geopolítica aumentó y la de la iglesia también. Rezo para que el nuevo Papa sepa impregnarse de un futuro de mucha esperanza.

