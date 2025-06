¿Vivir o morir?

Comenta Compartir

Cada año se suicidan en torno a 800.000 personas, de las cuales un 32,35% son jóvenes. Seis de cada diez personas piden ayuda antes de quitarse la vida, pero solo tres de estas son atendidas. Si fuera uno de nuestros hijos quien se suicida, ¿seguiría siendo una cifra más o empezaría a cobrar importancia? Y si hubiéramos solicitado ayuda y no nos hubieran atendido, ¿cómo nos sentiríamos sabiendo que podría seguir viviendo? Si la causa principal que le ha llevado a acabar con su vida es el 'bullying' y nunca hemos sospechado nada... Estas situaciones, aunque no lo creamos, las viven muchos padres y madres; cada día se martirizan... si todo hubiese sido diferente, si hubiésemos estado pendientes, si lo hubiésemos sabido ver, si hubiésemos pedido ayuda... Aunque parezca que no, las personas damos pistas de lo que nos pasa. Otra cosa distinta es que el resto del mundo decida ignorarlas. Pero con que una sola persona no lo deje pasar es suficiente. Quien desea quitarse la vida necesita un apoyo, saber que no está solo.