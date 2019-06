El alarmismo de ayer

El ritmo del mundo actual es tan acelerado que no permite la reflexión de los humanos que lo habitan. Todo apunta a que, si queremos salvarnos, no al planeta, dada la inexorabilidad de los acontecimientos a los que asistimos y nuestra pertinaz estupidez, habremos de aprender a formularnos desde una manera de pensar (paradigma mental) radicalmente diferente, y subvertir el orden de las cosas. Porque existen dos formas de afrontar el hecho: a lo Bolsonaro-Trump, a los que importan un pito las alarmas encendidas, o la de los que piensan un mínimo y no venden la supervivencia de la especie, condenada según un estudio australiano (Existential climate-related security risk: A scenario approach, publicado por el Breakthrough - National Centre for Climate Restoration), si no se toman medidas drásticas, a la extinción no dentro de 100, ni tan siquiera 50, sino tan sólo, nos advierten seriamente, de apenas 30 años.