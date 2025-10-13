El dolor como arma política
Alaitz Alonso Usabiaga
San Sebastián
Lunes, 13 de octubre 2025, 06:25
La instrumentalización del genocidio palestino en la política española es, sinceramente, vergonzosa. Es indignante que el genocidio de Palestina sea utilizado por actores políticos como ... instrumento de posicionamiento ideológico. ¿Dónde está el límite ético del discurso político? ¿Dónde está la responsabilidad del político, de no desviar la atención de la ayuda humanitaria, el derecho internacional y la búsqueda de paz? Ante un genocidio, ni hay derecha, ni hay izquierda: hay una matanza. Politizar este conflicto es banalizar el sufrimiento. Es deshumanizar a las víctimas palestinas. Los genocidios y las catástrofes humanitarias deben quedar fuera de la contienda partidista, porque denunciar un genocidio no es política, es humanidad.
