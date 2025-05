Los coches no contaminan

Comenta Compartir

En un reciente artículo de opinión en este periódico, el presidente del Real Automóvil Club se revolvía una vez más contra la limitación del uso del transporte privado en entornos urbanos diciendo cosas tales como que «la contaminación ambiental, de existir esta, no se produce por los vehículos de combustión» (literalmente) y otras perlas por el estilo. A uno ya le duele la razón de leer tanta barbaridad que defiende no la verdad, sino, como él mismo reconoce al principio, unos intereses muy particulares. Podrían responderse uno a uno todos los argumentos que expone, y también los de Josu Jon Imaz, al que cita como sacrosanta referencia y quien siempre ha defendido su negocio por encima de todo y al que las advertencias de la ciencia se la traen al pairo. Como no tengo la fortuna de disponer de tanto espacio para poder rebatir cada falacia, me limitaré a decir que en los artículos científicos hay al final una coletilla que dice «el autor expone que no tiene conflicto de intereses». Luego cada uno puede ser lo suspicaz que quiera, pero al menos hay una voluntad de la que aquí se carece. Pues eso, que si te gusta echar humo y meter ruido con tu coche, tranquilo, que el RAC dice que eso no contamina.