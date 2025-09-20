Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

'La Caza, Irati', así no

Aitana Casi Izquierdo

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:17

El mundo audiovisual debe parar de intentar creerse inclusivo añadiendo personajes autistas porque lo que hace es perjudicar. 'La Caza: Irati', esto no vale. Poner ... a un chico autista como agresivo y violento porque se da cabezazos es muy estigmatizante. Cuando un entorno rechaza entender y acompañar a una persona autista, la única forma que tiene de regularse ante tanta violencia es infligiéndose daño a sí mismo. Ser rígido con su espacio y sus hábitos es una manera de crear una rutina que le dé calma, porque al menos puede controlarla. No es ser infantil, y tampoco rechaza integrarse. Retratarlo como amenazante y violento cuando tiene una crisis o necesita regularse es muy limitante. Y mantener la duda razonable hasta muy avanzada la serie de que Eneko sea el posible asesino es ser muy despiadado, pero sobre todo intolerante. El autismo es un espectro, y hay tantas formas distintas de autismo como personas autistas. Si el autismo os violenta es porque no lo entendéis y porque no estáis dispuestos a entenderlo.

