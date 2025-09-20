'La Caza, Irati', así no
Aitana Casi Izquierdo
San Sebastián
Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:17
El mundo audiovisual debe parar de intentar creerse inclusivo añadiendo personajes autistas porque lo que hace es perjudicar. 'La Caza: Irati', esto no vale. Poner ... a un chico autista como agresivo y violento porque se da cabezazos es muy estigmatizante. Cuando un entorno rechaza entender y acompañar a una persona autista, la única forma que tiene de regularse ante tanta violencia es infligiéndose daño a sí mismo. Ser rígido con su espacio y sus hábitos es una manera de crear una rutina que le dé calma, porque al menos puede controlarla. No es ser infantil, y tampoco rechaza integrarse. Retratarlo como amenazante y violento cuando tiene una crisis o necesita regularse es muy limitante. Y mantener la duda razonable hasta muy avanzada la serie de que Eneko sea el posible asesino es ser muy despiadado, pero sobre todo intolerante. El autismo es un espectro, y hay tantas formas distintas de autismo como personas autistas. Si el autismo os violenta es porque no lo entendéis y porque no estáis dispuestos a entenderlo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.