Aita Mari y los dramas humanos

El pesquero vasco, reconvertido en barco de salvamento, Aita Mari recibirá 350.000 euros de subvención por parte del Gobierno Vasco como ayuda para el rescate de refugiados en el Mediterráneo, mientras en localidades tanto vascas como de otras autonomías sigue habiendo necesitados que no reciben ayudas de sus instituciones. Estas ONG de salvamento marítimo, inconscientemente, ya que no se duda de su humanismo, colaboran de alguna forma con las mafias que se dedican al abandono de emigrantes en alta mar sabedores de que hay organismos como el aludido que se dedican a la vigilancia y rescate de mismos. Es en estas mafias criminales donde hay que poner el punto de mira y volcarse en su disolución para evitar en origen estos dramas humanos e igualmente resolver el tema de la emigración en los países de donde procede, con las ayudas europeas o internacionales que sean precisas ya que, mientras no se haga nada de esto, el problema seguirá existiendo e incrementándose.