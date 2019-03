Agur a Xabier Arzalluz

Se nos ha ido un abertzale y puedo decir sin temor a equivocarme que, como para los católicos la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es el eje y fundamento de su fe, no se puede entender la historia más reciente de Euskadi sin la aportación hecha en otros muchos por Sabino Arana, Agirre y Arzalluz. Quisiera recordar hoy a este último (Xabier Arzalluz), entre otras cosas por aquella reflexión que a menudo manifestaba y que he procurado que me acompañara en la vida. Venía a decir que «a la montaña nunca se le debe ganar por el camino más corto y empinado, sino por su ladera, tomando poco a poco altura hasta coronar la cima». Cuando escribo estas líneas queda reflejada en mi retina la fotografía de un Arzalluz joven y vigoroso autor de dicha frase, que lucía en una de las paredes del Bizkai Buru Batzar de finales de los años setenta, cuando tenía su sede en la calle Gran Vía de Bilbao. Espero y deseo que la misma haya sido conservada en el traslado a la sede de Jardines de Albia para reflexión de todos los abertzales. Agur Xabier.

:: LUIS A. LEKUE BILBAO