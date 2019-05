Agur SOS Deiak

En pocos días ya no tendremos nadie en el 112-SOS Deiak trabajando en Gipuzkoa. El servicio se centraliza en Bizkaia. Soy médica de Emergentziak-Osakidetza. Llevo más de 20 años trabajando ahí y siempre, siempre he tenido a los SADAE (Servicio de Apoyo a la Dirección de Atención de Emergencias) trabajando a mi lado. Durante muchos años han sido nuestro apoyo en afinar en las localizaciones, en ayudarnos a buscar la mejor ruta o en encontrar una alternativa cuando la ruta habitual no era posible, en activar a los bomberos, a las patrullas si así se lo requeríamos. Su respuesta rápida, inmediata, flexible, moldeable según iban cambiando las circunstancias. El servicio no desaparece y no tengo ninguna duda de que los nuevos profesionales lo harán lo mejor que puedan, pero no será lo mismo. Porque la emergencia necesita cercanía, inmediatez, conocimiento del entorno, de las comunicaciones, flexibilidad, comunicación directa de profesional a profesional. El parlamento vasco paralizó nuestro traslado a Bizkaia y estamos pendientes de un estudio en profundidad que decidirá nuestro futuro y el de todas las emergencias sanitarias. Pero tenemos miedo porque Gipuzkoa no puede seguir perdiendo. Se nos tiene que oír, alto y claro.