Agresiones sexuales y educación

Como persona dedicada a la educación y madre desde hace más de veinte años, me pregunto qué más podemos hacer madres, padres, educadores y responsables políticos para frenar este problema que está causando un grave daño en nuestra sociedad. Quiero hacer mi aportación desde estas líneas.

En la entrevista publicada el domingo 26 de agosto en este periódico, los adolescentes entrevistados decían que la educación sexual recibida en los centros escolares y en la familia era insuficiente. Se lamentaban de que se limitaba a aspectos anatómicos y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Una educación que explicaba el cómo, pero no el para qué. Nuestros hijos necesitan que les enseñemos más sobre los aspectos afectivos de la sexualidad: cómo saber si estoy enamorado/a, cómo entender mejor a la otra persona…

La sexualidad es una dimensión de la persona que nos permite expresar el amor a través del cuerpo y esto produce placer. Pero si reducimos la sexualidad solo a la búsqueda de placer, empezamos a tratar a las personas como objetos sexuales.

Nos engañaríamos pensando que las familias, los centros educativos y las campañas organizadas por los entes públicos somos los únicos que llevamos a cabo la educación sexual. Las series y películas, a las que nuestros hijos pueden acceder a través de Internet en cualquier momento y lugar, y los contenidos pornográficos, cuyo consumo desgraciadamente no para de crecer, tienen una incidencia mucho mayor.

Respecto a las series y películas, algunas de ellas muestran una visión del amor y de la sexualidad que difiere de la realidad. Se banaliza la sexualidad, no hay una graduación en las expresiones corporales del amor, es un «aquí te pillo, aquí te mato». Normalmente nos muestran que cuando el hombre quiere, la mujer también. Por otro lado, me indigna la difusión que se regaló a la película 'Cincuenta sombras de Grey' y su continuación, que proponen una relación basada en la sumisión y el sadomasoquismo. ¿Es así como nuestros jóvenes van a aprender lo que es el amor, el trato respetuoso entre el hombre y la mujer?

Respecto a la pornografía, presenta la sexualidad como búsqueda de placer. Hemos de saber que desde que ponemos en manos de nuestros hijos/as un dispositivo móvil, muchos de ellos pueden acceder a miles de contenidos. ¿Somos conscientes del daño que hace a nuestros hijos la pornografía? No seamos ingenuos: hay muchos menores, especialmente chicos, que ven con mucha frecuencia pornografía sin ningún tipo de orientación y control. Y yo me pregunto: ¿cómo miran a las mujeres que aparecen en esos vídeos?, ¿las ven como personas con la misma dignidad que ellos o solo ven cuerpos?, ¿cómo van a mirar a las chicas que conocen?, ¿cómo van a reaccionar cuando una chica no quiera corresponder a sus deseos?, ¿tendrán capacidad en ese momento para controlar sus impulsos si además han consumido alcohol o alguna droga?

Hombres y mujeres vivimos la sexualidad de manera diferente. En general, la respuesta ante un estímulo sexual es más rápida e intensa en los hombres que en las mujeres y se lo tenemos que contar a nuestros hijos/as. Pero además, y aquí viene lo más importante, tenemos que enseñarles a controlar sus deseos sexuales, de igual manera que les enseñamos a controlar su apetito con la comida o su deseo de comprar todo lo que ven en las plataformas de compra online.

Un psicólogo me comentaba que trataba en su consulta a varios chicos adictos a la pornografía. Chicos que creyendo que iban a encontrar la felicidad, han entrado en un laberinto que los ha esclavizado. Me gustaría saber si existe algún estudio que relacione el consumo de pornografía con las agresiones sexuales.

Creo que los estamentos públicos deberían tomar medidas respecto al acceso a la pornografía por parte de menores. De momento, los padres tenemos la posibilidad de controlar los dispositivos móviles de nuestros hijos a través de varias aplicaciones.

Pero a mí me preocupan también los chicos y chicas que tienen ya el corazón roto por unas relaciones sexuales mal vividas: porque él o ella, buscaba amor, pero la otra persona solo buscaba placer. Porque ya no saben si alguien los quiere de verdad o los va a utilizar. Jóvenes que temen iniciar una relación porque se sienten obligados a cumplir unos tiempos en sus manifestaciones sexuales para los que no se sienten preparados.

Animo a todos los padres y madres a hablar con sus hijos sobre afectividad y sexualidad. Estamos mucho más preparados de lo que pensamos. Contemos a nuestros hijos cómo nos enamoramos, cómo supimos que era él/ella, la persona con la que compartir un proyecto de vida, qué cosas aprendimos uno del otro, hablémosles también de nuestras amores fallidos. Están deseando escucharnos.