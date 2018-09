AGOTAMIENTO

Un carpintero de Arizkun se casó con una cocinera de Bozate, del barrio que queda al otro lado del río Baztán. Ocurrió en la década de 1940 y causó escándalo, porque los de Bozate eran agotes, descendientes de aquellos forasteros que se instalaron en el valle siete siglos atrás. Se decía que hacían pactos con el diablo, que tenían lepra, que si pisaban descalzos, la hierba no crecía. No les dejaban poseer tierras, ni ganado, ni sacar madera de los bosques comunales. Y solo podían casarse entre ellos. «El carpintero y la cocinera eran mis padres: Julián y Jesusa», dice Xabier Santxotena, escultor y divulgador de la memoria agote.

Al cura le pareció bien la boda, a ciertos vecinos se ve que no. Como ahora en Hondarribia: el párroco Victoriano Etxabe se marcha del pueblo, señalado porque se atrevió a pedir paz durante el Alarde mixto. La discriminación se apoya en las mismas patas: «Siempre ha sido así», «es lo que quiere el pueblo» y argumentos pseudohistóricos -el Alarde lo hacían varones del pueblo entre 18 y 60 años, pero a nadie se le prohíbe desfilar armado por ser viejo o forastero: solo por ser mujer-.

En la iglesia de Arizkun vi una puerta tapiada. Me la explicó una monja clarisa: «Por esa puerta entraban a misa los de Bozate. Entraban aparte. Hasta que vino un párroco y dijo que eso no podía ser, porque todos somos iguales, y mandó tapiarla. Pues se tuvo que marchar, porque los del pueblo se le pusieron... ¡buf!». «Será una historia antigua, ¿no?». «Sí, sí. Ya no hay nada de eso, gracias a Dios». «¿Ya no hay discriminación?». «No, ni agotes tampoco. Agotes ya no queda ninguno». Bueno, es una estrategia: si alguien del pueblo quiere actualizar una tradición, se le acosa y se le tapa con plásticos para ver si por fin desaparece de la vista. ¿Agotes? ¿Qué agotes?