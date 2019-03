Se aferran al voluntarismo

Tiene razón la primera ministra británica, Theresa May, cuando afirma que la Unión Europea no quiere un 'Brexit' sin acuerdo, pero se aferra al voluntarismo cuando transmite a su opinión pública que Bruselas está dispuesta a renegociar el documento de salida, lo que no es cierto. A lo único que se refirió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fue a que la conveniencia de mantener las mejores relaciones posibles con Reino Unido, pero una vez que el país ya haya abandonado la Unión.

:: JUAN GARCÍA SAN SEBASTIÁN