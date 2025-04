El gasto en Defensa

Comenta Compartir

Cuando era joven fui objetor fiscal a los gastos militares. Después fui cambiando de idea. Y ahora pienso, frente a quienes dicen que invertir en Defensa es innecesario y también inasumible, que tendrían que mirar hacia atrás y ver que ya está bien de anormalidades, pues lo normal es que un país tenga una defensa mínima, la que nunca hemos tenido. Y, frente a criticar las imposiciones de Donald Trump, dar las gracias por los servicios prestados, que ya es hora de tomar nuestro destino en nuestras manos. Dinero tendría que haber para todo, para los gastos sociales (parece haber quien se olvida del mantenimiento de carreteras, el tendido eléctrico, la eficiencia de las administraciones, los centros de acogida de inmigrantes, la investigación del alzhéimer, la educación y la sanidad públicas, la reducción del déficit...), y para Defensa, incluyendo sueldos dignos para los militares. Dinero tendría que haber si el fisco se gestiona bien. Estoy seguro de que si fuera político, me bajaría el sueldo, porque cualquier euro que ganase de más con respecto a mis necesidades reales seguro que me quemaría en el bolsillo. Como me queman ya los organismos públicos innecesarios y sus grandes jubilaciones de oro.