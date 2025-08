La distracción

Comenta Compartir

Algunos dicen que es bueno aburrirse de vez en cuando, otros que no, que nunca. En todo caso parece ser condición humana y yo le veo al menos dos beneficios, beneficios de los que ahora pueden verse privados los niños si están todo el día enganchados al móvil. Si te aburres empiezas a pensar en cosas de tu vida y de ese modo las elaboras, y ya no acabas abordándolas de la misma manera; la posibilidad de distracción permanente favorece una vida inmadura. Eso no se compensa por el supuesto aporte de información que el móvil puede reportar. El otro beneficio de aburrirte es que puedes acabar moviéndote. Me pregunto qué ciudadanía tendremos el día de mañana con niños criados sin esas condiciones. Pero tal vez los padres piensen que más vale evadirse... para la vida que llevamos... y la vida que nos espera. Quizá la realidad no sea tan dolorosa y el móvil a lo que esté acostumbrándonos es a no tomar el toro por los cuernos, en un círculo vicioso de dejadez y empeoramiento.