Las adicciones y los adolescentes

¿Qué le parecería a usted que un padre le proporcionaría a su hijo sustancias tales como el spedd, heroina, canabis, LSD, etc, etc? Lo segundo que haría usted después de echarse las manos a la cabeza es pensar con toda lógica que ese padre está loco. Entonces... ¿por qué ponemos al alcance de nuestros hijos teléfonos móviles, consolas y todo tipo de aparatos eléctricos con juegos y conexión a internet tan alegremente? ¿Se ha parado a pensar que ha hecho de su hijo un auténtico adicto? Sí, al mismo nivel que un drogodependiente, si no me cree pruebe a quitarle la maquinita de las manos al crío mientras está jugando una partida, y podrá comprobar el terrible grado de adicción que tiene el chaval. Seguramente pensará que es usted un padre responsable y que eso solo les ocurre a esos padres despreocupados e irresponsables que dejan a sus hijos jornadas maratonianas en compañía de esa terrible plaga del siglo XXI. Pero no. Es muy triste ver a chavales de 13, 14, o 15 años que están sentados en el banco de un parque mirando el móvil casi sin hablar entre ellos, absortos por el contenido insustancial de lo que debería ser solo un elemento para tener localizado al crío y poder hablar con él en el momento necesario. Terminator ha llegado, pero no en forma de un androide musculado y poderoso, si no en forma rectangular y pequeña capaz de controlar e idiotizar la mente tanto de niños, jóvenes, y no tan jóvenes. Cultivar el cuerpo, la mente, las artes, las relaciones humanas ha pasado a mejor vida. Lo importante ahora es salir en un video de youtube haciendo el idiota para que las masas aborregadas nos vean.