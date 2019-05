Me preocupa que en pocos años nuestra vida cotidiana está teniendo una transformación y un cambio no muy positivos. Me refiero al uso de la información que va desde la televisión hasta la realidad virtual, pasando por internet y el móvil, y todo esto hace que haya un cambio en nuestras rutinas. Cuando hablo de adicciones no me refiero a las que llevan sustancias químicas, que también, como puede ser alcohol, tabaco, cannabis, opiáceos, anfetaminas..., sino de las que no llevan sustancias químicas como el móvil, videojuegos, compras compulsivas... Quiero decir que podemos sufrir una adicción a internet, al móvil, y que esto puede ser un problema que nos resta libertad y potencia el individualismo. ¿Hacemos un buen uso de las nuevas tecnologías? ¿Qué modelo estamos legando a nuestros menores sobre su uso? Hay momentos en los que pienso que vivimos en un desierto urbano. Si en las grandes urbes modernas no encontramos nuestros grupos pequeños libremente elegidos o aceptados, de talla humana, donde nos podemos manifestar tal como somos y pensamos, nos podemos morir de asfixia en la realización personal.