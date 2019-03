¿Qué le parecería a usted que un padre le proporcionaría a su hijo sustancias tales como el spedd, heroina, canabis, LSD, etc, etc? Lo segundo que haría usted después de echarse las manos a la cabeza es pensar con toda lógica que ese padre está loco. Entonces, ¿por qué ponemos al alcance de nuestros hijos teléfonos móviles, consolas, y todo tipo de aparatos eléctricos con juegos y conexión a internet tan alegremente? ¿Se ha parado a pensar que ha hecho de su hijo un auténtico adicto? Sí, al mismo nivel que un drogodependiente, si no me cree pruebe a quitarle la maquinita de las manos al crío mientras está jugando una partida. Terminator ha llegado, pero no en forma de un androide musculado y poderoso, si no en forma rectangular y pequeña capaz de controlar e idiotizar la mente tanto de niños, jóvenes, y no tan jóvenes.

::JON CASELLAS SAN SEBASTIÁN