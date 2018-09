El único Estatuto que no ha experimentado ninguna modificación en las casi cuatro décadas transcurridas desde su aprobación, en 1979, es el nuestro. Todos los demás han sufrido cambios de diversa entidad, que van desde las modificaciones parciales en algunos casos, a la reelaboración completa del texto estatutario en otros. No deja de ser curioso este hecho que, entre otros, singulariza nuestro régimen estatutario de autogobierno en relación con el de las demás nacionalidades y regiones. Esta curiosa singularidad no debe impedir, en cualquier caso, abordar la necesaria tarea de actualización de nuestra norma institucional básica con el fin de que pueda adaptarse mejor a la situación actual, que no es la misma que la de 1979, cuando se redactó el texto estatutario aun vigente e inmodificado en casi cuatro décadas.

La actualización de nuestro régimen de autogobierno, y la consiguiente reforma estatutaria que ello comporta, no puede (o, al menos, no debe) hacerse de cualquier forma, sin tener en cuenta una serie de factores de los que, en buena medida, depende el éxito final de la operación de actualización del Estatuto. No estaría de más determinar con un poco más de precisión de lo que se ha hecho hasta ahora qué es lo que cada uno entiende por actualizar el autogobierno y cuál es el proyecto de actualización que se tiene para alcanzar ese objetivo. Cuestión sobre la que, como es lógico, no hay coincidencia entre las distintas formaciones políticas; pero sería bueno conocer con claridad cuáles son las distintas posiciones para así, al menos, poder constatar las diferencias y poder concretar los puntos de acuerdo.… y los de desacuerdo.

Pero más importante aún que saber qué es lo que hay que hacer para actualizar el Estatuto, es saber lo que no hay que hacer, si no se quiere abortar desde el principio la operación de actualización estatutaria. Y una cosa que no debe hacerse nunca, como nos recuerda sabiamente el refrán popular, es empezar la casa por el tejado y enzarzarse en disputas sobre cómo construimos el tejado antes de empezar a trabajar a ras de suelo en aquellas cosas en las que hay más posibilidad de entendimiento o, al menos, no hay dificultades insalvables. Si de verdad se quiere llegar a un acuerdo inclusivo, el peor camino para ello es iniciar la discusión por los temas que de antemano se sabe que hay importantes discrepancias y sobre los que resulta prácticamente imposible llegar a acuerdos compartidos.

Algo, o mucho, de esto parece que está ocurriendo en la ponencia parlamentaria sobre la actualización del autogobierno, a juzgar por las declaraciones de los representantes de las distintas formaciones en la ponencia y las informaciones estos días. O, al menos, esa es la impresión que uno tiene tras la lectura de los textos relativos al Preámbulo y al Título Preliminar, en torno a los que se ha venido desarrollando hasta el momento el debate sobre la actualización del autogobierno. Una primera observación que cabe hacer sobre ambos, en especial el primero, es que resulta muy difícil poder considerarlos realmente como textos de propuesta de Preámbulo o de Titulo Preliminar, a pesar de que se presenten como tales, lo que no facilita poder centrar el debate.

Más que de un Preámbulo y de un Título Preliminar estatutarios, se trata de un amplio catálogo (numerado en nada menos que 44 puntos, agrupados en ocho apartados, por lo que se refiere al Preámbulo, y de 12 apartados, el Título Preliminar) de cuestiones que abarcan prácticamente todos los temas de discusión; y, en particular, los más conflictivos y más difíciles de llegar a un acuerdo. Entre ellos, los relativos a la identidad nacional, los derechos históricos, el derecho a decidir, la nacionalidad, el referéndum, el principio democrático y el de legalidad, Navarra, las relaciones con los territorios franceses de Iparralde, la bilateralidad y la relación confederal con el Estado, etc. etc. Cuestiones todas ellas, sin duda del máximo interés, sobre todo para constitucionalistas y politólogos, pero que resulta bastante dudoso que sean las más indicadas para iniciar en torno a ellas el debate sobre la reforma del Estatuto.

Plantear en estos términos el inicio del debate sobre la actualización del autogobierno puede servir para marcar terreno por parte de la mayoría parlamentaria nacionalista en su confrontación con el resto de las formaciones a propósito de esas cuestiones, propias del ideario nacionalista. Y puede servir para hacer visible en el Parlamento Vasco que se cuenta con la mayoría suficiente para poder aprobar las propuestas acordadas por las formaciones nacionalistas (y quienes quieran sumarse a ellas). El resultado de ello sería un nuevo Estatuto que contaría con la mayoría requerida para su aprobación en el Parlamento, pero que en ningún caso sería el instrumento jurídico y político inclusivo que nunca puede dejar de ser la norma institucional básica del autogobierno.

El debate sobre la actualización del autogobierno no ha hecho más que empezar; aunque el tema promete y es seguro que vamos a tener que tratar sobre él en más de una ocasión en los próximos meses. No estaría de más tratar de abordar correctamente desde el principio esta cuestión clave, como sin duda lo es la referente a la actualización del marco jurídico-político de nuestro autogobierno, ya que de lo contrario corremos el riesgo de perdernos en un camino en el que no es nada bueno que cada uno camine por su cuenta. Porque en una ruta como ésta de nada sirve ser más ni llegar antes que los demás sino, sobre todo, ser capaces de caminar juntos y de encontrar un espacio común en el que nadie tenga que sentirse excluido.