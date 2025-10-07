Aclaración
Martes, 7 de octubre 2025, 06:36
La escritora donostiarra Luisa Etxenike recibió el pasado sábado el Premio Mario Onaindia de manos de la presidenta de la Fundación Mario Onaindia, Esozi Leturiondo, ... y no del secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, como por error se recogía en el pie de foto de una información del domingo. La Fundación ha querido aclarar este dato. Normalmente es Leturiondo la encargada de entregar este galardón. Asensio, que sí estuvo presente entre el público en el acto –celebrado en el Zazpi Kultur Aretoa de Zarautz– es «amigo de la Fundación», según la nota remitida ayer.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión