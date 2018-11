Acercarnos a la verdad

Hemos celebrado no hace muchas fechas el Día de la Memoria. Resuenan en nuestros oídos los testimonios desgarradores de algunos familiares de víctimas de ETA y otras conculcaciones de derechos humanos. El eco de sus palabras nos debiera impulsar a construir un futuro en que jamás se vuelva a repetir lo vivido.

Se han multiplicado afirmaciones, constataciones históricas y acusaciones, que creemos honestamente necesitan alguna aclaración y precisión por el servicio a la verdad. Una crítica del pasado, hecha con sinceridad, exige una gran fuerza de honestidad. No se trata de contextualizar para justificar o equiparar y limpiar la culpa de tantos crímenes injustos. Hacer una referencia al contexto histórico nos lleva a aclarar circunstancias y motivaciones que los hicieron posible. Solo así se entiende lo que significa una justicia inclusiva que nos lleve al perdón y a la reconciliación.

Existen estudios, foros sociales y publicaciones que mantienen la revisión crítica del pasado, pero esta revisión se plantea en forma de confrontación desde perspectivas contradictorias, polarizadas y muy politizadas. Si bien es verdad que el influjo social ejercido por el mundo de ETA fue notable en los primeros años, afirmar que la sociedad vasca ha sido complaciente e insensible a su embestida violenta, es no decir la verdad, por lo menos toda la verdad. En la mayoría de estas acusaciones se ve una tendencia conducente a responsabilizar a la sociedad vasca, (a la mayoría de ella, excluidos los que en algún grado han justificado esa violencia), por haber mantenido un comportamiento indiferente, impasible y apático, cuando no enfermo o culpable ante tanto sufrimiento.

En respuesta a estas acusaciones, se dan también otras visiones. No es el momento de hacer comparaciones, pero sí de limitar y distinguir entre responsabilidad y culpabilidad, desechando una imputación falsa: «todos han sido culpables», haciendo así bueno el aserto de Hanna Arendt «donde todos son culpables, nadie lo es».

De nuevo apelamos a la verdad histórica. Las muertes, secuestros, coacciones, torturas y tantas otras conculcaciones de derechos humanos, tienen culpables concretos. En una imputación generalizada a todo el pueblo vasco, todos ellos quedarían redimidos.

En estos últimos decenios, ha habido grandes y numerosas manifestaciones de repulsa al terrorismo. Sin embargo, tras ellas se vuelve a la rutina diaria, pues la gente quiere proteger su entorno social y resistir las amenazas desde el anonimato. Ya no existen sociedades heroicas. Si fuera el heroísmo la regla de medir la salud pública de un país, en la actualidad ¿cuántos colectivos sociales, cuántos países se contarían como ejemplares y sanos?

José Ibarrola

No se puede negar que en la derrota del terrorismo el factor social, la respuesta del pueblo vasco ha sido decisiva. El rechazo ha tenido muy diversas formas. En ocasiones pública y social, aunque la mayoría de las veces doméstica y privada. Somos testigos de la multiplicación de escenas de resistencia en la vida cotidiana, protagonizadas por miles de personas: padres y profesores en sus hogares o escuelas, empresarios y trabajadores en sus empresas, comerciantes y vecinos en las calles. Todos ellos han conformado un callado discurso de rechazo a los atentados de ETA y el GAL y a los múltiples casos de torturas. ¿Es justo adscribir a toda esta gente en el epígrafe de complacientes, indiferentes o apáticos? Si no se diera el testimonio de esta fuerza oculta de la sociedad, la memoria a la que apelamos, quedaría incompleta y no reflejaría en justicia la verdad de los hechos.

Respetamos las legítimas posturas políticas que se dan en la valoración e interpretación de lo sucedido entre nosotros, siempre que no se caiga en la descalificación y en la acusación gratuita. Creemos honestamente que la designación de ETA como «nacionalismo vasco radical», para designar un relato que deslegitima la violencia desde su misma raíz es, cuanto menos, confuso e interesado políticamente. «Nacionalismo vasco radical» es un artificio caprichoso y totalmente equívoco. La verdad es que no se puede pretender, siquiera aproximarse, a la realidad histórica de ETA sin descubrir su carácter y finalidad esencialmente revolucionaria y antisistema, de manera que utiliza la cuestión nacional de forma manipuladora.

Igualmente habría que desmontar que ETA es el «efecto de un conflicto político» no resuelto. Por eso, su desaparición es interpretada por algunos como la desaparición del nacionalismo. Realmente hay un contencioso histórico (como en su día afirmaron todos los partidos vascos al firmar el Pacto de Ajuria Enea), pero la mayoría política vasca siempre ha negado que ETA sea la expresión inevitable y necesaria de ningún contencioso o conflicto vasco. La deslegitimación de ETA hay que hacerla desde su origen. Fue el marxismo en su versión maoísta junto con las luchas revolucionarias de Argelia, Cuba y otros países el que dotó de proyecto y crédito político a la lucha armada de ETA. También ayudó una respuesta, no siempre justa, de los Estados español y francés.

No queremos terminarla sin una referencia a la política penitenciaria. Una vez disuelta ETA, la mayoría de la sociedad vasca espera como un paso pacificador un cambio en la política penitenciaria, en el acercamiento de los presos y su libertad, según su cualificación penal. Queremos una aplicación de la justicia y reparación para con las víctimas injustas, pero siempre en la perspectiva del perdón y de la reconciliación.