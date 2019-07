Abascal, el ignorante

Atónito me dejó Santiago Abascal cuando, al ser preguntado sobre el cambio climático, contestó que ese tema «lo desconoce realmente» y que «le gusta mucho el campo». Y no es la primera vez. Cada vez que piden su opinión en asuntos de gobierno -economía, sanidad, primas a inspectores de hacienda, licencias urbanísticas-, alardea, como persona instruida que es, de poseer un amplio abanico de respuestas: «no he reflexionado sobre ello más de cinco segundos», «es un tema que desconozco», «no tengo mucho conocimiento» o «¡anda que si contesto a esto!»... aunque si se ve realmente abochornado, venga o no a cuento, tira de argumentario; y si no, siempre le quedará un «viva España», que eso sí que «nunca puede quedar sin respuesta». Sorprende e inquieta que el líder de Vox no tenga criterio formado en cuestiones relevantes, porque... si no sabe, si desconoce, ¿qué vende en su programa a presidente? ¿Humo? Ahora comprendo su negacionismo en tantos temas: la falta de conocimiento.