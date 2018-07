¡Abajo la democracia, viva corrupción!

Al fundador de la Legión Extranjera, el militar golpista José Millán Astray se le atribuye generalmente el grito de desesperación guerrera: ¡Abajo la inteligencia, viva la muerte!, pronunciado en la Universidad de Salamanca, durante un disputa pública en plena Guerra Civil con Miguel de Unamuno. Hoy poco importa la exactitud de la autoría de este dislate ya que nos viene a la mente este otro que podríamos aplicar a la vista del estado de delicuescencia en el que se encuentran numerosas instituciones españolas: ¡Abajo la democracia, viva la corrupción!

El estudio de los procesos de corrupción política que socavan el funcionamiento ideal de la democracia contemporánea y amenazan con privarla permanentemente de la confianza de los ciudadanos, no se ha impuesto como una evidencia en España por ser un país altamente gangrenado por ese mal, salpicando en profundidad también a la Universidad, como los casos Errejón, Cifuentes y Casado han puesto de manifiesto. La corrupción pese a ser conocida por todos, ha sido poco estudiada en sus contornos socio-antropológicos en la administración pública de los países avanzados, pero sin embrago se estudia con mayor frecuencia en regímenes no democráticos o en sociedades en transición, lo que de alguna manera no deja de ser otra manifestación de nuestra obsesiva dominación postcolonial sobre esos países, a los que seguimos tratando con desprecio.

La denuncia regular de casos y escándalos sugiere que las élites económicas y políticas no son inmunes a acusaciones y juicios. Sin embargo, estos acontecimientos enmascaran una realidad completamente diferente. Las desviaciones de las élites no se perciben con la misma seriedad que las que afectan a las personas y a la propiedad. Tampoco provocan la misma reacción social porque la relación entre dinero y política siempre ha sido problemática y siempre está en juego el temor a que los intereses privados prevalezcan sobre el interés público, es decir, el mal uso del bien común por necesidades particulares. Por desgracia estas últimas siempre superiores a las primeras.

Contrariamente a lo que se cree en España la corrupción política no se ataja únicamente aumentando drásticamente las penas de los implicados, sino desarmando el contexto necesario que la hace posible sin el cual no sería posible su persistencia. La 'patrimonializacion' de la vida pública nos parece ser el contexto que actúa sobre la corrupción política como caldo de cultivo. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Principalmente al control de la vida de los partidos políticos por camarillas y clanes excluyentes de individuos que se sirven de estos aparatos para fagocitar la vida pública en función de sus intereses personales. Ese control se ejerce mediante el mantenimiento en los cargos públicos, legislaturas tras legislatura, sin límite alguno de número mandatos. Este estado de dominación en el interior de las formaciones políticas lo favorecen las reglas arcaicas de funcionamiento antidemocrático, reforzados por la simultaneidad del control de las instituciones y el partido. El último avatar para relegitimar su raquítica democracia interior lo han invertido en las primarias, practica enlatada, que no hace más que acentuar los rasgos autoritarios de los candidatos triunfadores y el culto estalinista a la personalidad de los nuevos líderes salientes. ¿Qué aplicación real tienen los códigos éticos internos a los partidos? ¿Son suficientes los medios de que disponen las instituciones públicas, los actores de la sociedad civil y los ciudadanos para combatir el fenómeno de la corrupción? ¿Hasta qué punto las representaciones del dinero privado y de los medios de enriquecimiento influyen en la concepción de la función política? Mientras tanto las repetidas indignaciones comunes, tan virtuosas como inútiles, solo operan precisamente, como bálsamo social para hacer más soportable esta desidia colectiva. Sabemos que la corrupción supone transgresiones específicas relacionadas con el ejercicio de una función de responsabilidad privada o pública y cometida individual o colectivamente desde las instituciones públicas, aunque no es inútil remitirnos a su significado etimológico. En su primer significado, el término corrupción proviene del latín corruptio, que se define como una alteración del juicio, del gusto, del lenguaje. Se percibe como una especie de depravación, una degradación, una deformación. Quizás haya que recuperar esta esencia etimológica y atacarnos a la alteración del juicio democrático que tanta corrupción se ha instalado para quedarse durablemente en España.

Cuesta creer que la solución venga de la actitud de los ciudadanos intentando castigar a las élites políticas por sus actos de corrupción no reconduciendo sus mandatos, como cuesta imaginarse a los poderes judiciales lo suficientemente poderosos como para frenar de manera significativa la magnitud del daño infligido a los ciudadanos por tales comportamientos corruptos. La utilidad social del conocimiento científico de la corrupción política, esta costosísima delincuencia de las élites, se impone como el mejor antídoto para evitar que perdamos la perspectiva y el juicio antes de que el devastador eslogan populista «todos los partidos están podridos» termine imponiendo su implacable lógica electoral envuelta en mortíferas soluciones políticas antediluvianas.