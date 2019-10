¿Por qué 1.080 euros?

Un trabajador recorre su vida laboral tratando de cotizar cuantos más años mejor y a poder ser con una alta base de cotización para cuando llegue al final de la misma recoger el fruto en forma de una pensión que le permita desarrollar su vida sin apuros económicos. Nadie le regala nada ya que se lo ha ganado a pulso al hacer los deberes que le exigían. Recibe más o menos en función de lo aportado. Así de simple. Todos conocemos a gente que durante su, llamémosle maratón laboral, no ha querido llegar hasta la meta y se ha retirado a media carrera, ya que no les apetecía esforzarse más. Los hay también que debido a su peculiaridad laboral -autónomos y falsos autónomos- han contribuido lo mínimo exigido y cuando alcanzan la meta pretenden subir al podio. No generalizo, pero los hay y en gran número. Volvemos a encontrarnos ante una petición -pensiones mínimas de 1.080 euros- que si se llevara a efecto -muy improbable, pero no imposible- supondría un agravio comparativo, una discriminación positiva al premiar a quien no ha aprobado el curso porque no le ha apetecido. Se supone que los premios, en caso de haberlos, son para quienes se esfuerzan y sacan buenas notas sirviendo de espejo al resto de la clase. Volvamos a leer la fábula de la cigarra y la hormiga.