Sin subidas en las tasas e impuestos para 2019 Miembros del Ayuntamiento en la celebración del Pleno Ordinario. / ARIZMENDI El único cambio respecto al año anterior será que las familias numerosas tendrán una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles MIKEL PÉREZ LEZO. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:47

El pasado jueves por la tarde se celebró la primera sesión plenaria del nuevo curso político. En ella, se aprobaron las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019, con los votos a favor de EAJ-PNV y PSE-EE y la abstención de EH Bildu. De este modo, al salir adelante la propuesta del equipo de gobierno, de cara al próximo año no se subirá ninguna de las tasas y los impuestos municipales.

Con esta decisión, el objetivo del Ayuntamiento será el de «intentar minimizar la presión fiscal que padece la ciudadanía, manteniendo en cualquier caso el equilibrio entre gastos e ingresos». Además, con objeto de ayudar a las familias numerosas, dentro de las ordenanzas fiscales se ofrecerá una bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Por lo tanto, tal y como se ha indicado desde la Corporación, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Construcciones (ICIO), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Circulación no subirán en el año 2019. Del mismo modo, no subirán las tasas de basura y agua, ni tampoco lo harán ninguna de las tasas y los impuestos no mencionados en el Pleno.

Envejecimiento activo

En el mismo Pleno también tuvo lugar la aprobación de 'Envejecer de forma activa y saludable en comunidad', una iniciativa en la que la Corporación lleva trabajando 4 años en torno al envejecimiento activo. Durante estos años, entre otras cosas, se ha encargado de llevar a cabo tareas de recopilación de información y organización de actividades como talleres de prevención de caídas, sesiones de prevención de robos y estafas y un proceso de participación para mejorar la actividad deportiva y Tipi-topa. Una vez aprobada la moción, el personal técnico de Urbanismo, Bienestar, Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Lezo participará en las labores de la Comisión del proyecto y estará presente en los trabajos e iniciativas que puedan surgir.

Asimismo, en el Pleno se aprobó la modificación del contrato de limpieza viaria para cuadrar los horarios del personal y mantener a toda la plantilla. Esto se ha conseguido sin modificar el presupuesto y el número de horas trabajadas. Por otro lado, se aprobó la cesión del local cultural y, de ese modo, Orratx!, Murixka y Desfile Taldea podrán continuar con su actividad allí, tal y como vienen haciendo desde el pasado mes de abril.