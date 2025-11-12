Proyecto Auzoaren Arima, ocupar locales vacíos y desarrollar nuevas actividades económicas

Revitalizar el corazón comercial y social de los barrios. Ese es el objetivo del proyecto Auzoaren Arima, que ha sido presentado esta mañana en Errenteria. ... Una propuesta con la que las localidades de Oarsoaldea (la propia Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia) buscarán fomentar la ocupación de locales vacíos y el desarrollo de nuevas actividades económicas.

Dicho proyecto ha supuesto que el Gobierno Vasco otorgue una subvención directa de 170.880 euros a Oarsoaldea Garapen Agentzia, agencia de desarrollo de los ayuntamientos. En esta línea, Javier Hurtado, consejero de turismo, comercio y consumo, ha puesto en valor la importancia que tienen los comercios. «El pequeño comercio es fundamental para mantener vivas nuestras calles», ha afirmado.

No obstante, no ha escondido la dura situación que vive este tipo de sector. «Es una realidad que cada vez hay más locales vacíos, y eso hace que nuestras localidades no disfruten de esa vitalidad». Por ello, quiso agradecer a las localidades su apuesta por «haber creído en este proyecto» . Además, ha subrayado la importancia que tiene la «colaboración entre instituciones a la hora de poder poner en marcha este tipo de ayudas».

Además, en su intervención, ha vinculado la presentación del proyecto con la reciente campaña de sensibilización sobre el comercio local, bajo el lema «Te falta calle», impulsada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. «Con este mensaje queremos invitar a volver a las calles, a redescubrir el valor del contacto humano y del comercio de proximidad, que paga sus impuestos aquí y genera vida en nuestros barrios», ha recordado

Intervenciones en los locales

El plan contempla tres tipos de intervenciones en los locales de los pueblos. Por un lado, crear un mostrador de locales vacíos, tanto físico como virtual, para visibilizar espacios disponibles en condiciones accesibles. Por otro, crear un servicio de mediación entre personas propietarias y emprendedoras, que incluirá consultoría inmobiliaria, de rehabilitación y empresarial. Y por último, Auzoaren Arima contempla un programa de subvenciones municipales complementarias para favorecer la puesta en marcha de nuevas actividades en dichos locales.

Por su parte, también se llevarán a cabo acciones de dinamización. Es el caso de acciones temporales como tiendas pop up, escaparates efímeros y exposiciones artísticas en locales vacíos o mercados temporales y actividades culturales en la calle para atraer a la ciudadanía

Asimismo, cabe destacar que cada localidad contará con un área específica donde se llevarán a cabo los proyectos. En el caso de la villa galletera, la intervención tendrá lugar en Iztieta, mientras que en Lezo se realizará en la calle Jaizkibel, Kale Nagusia, Donibane Kalea y Zubitxo. Por su parte, Oiartzun pondrá el foco en Elizalde y Altzibar mientras que Pasaia hará lo propio en Antxo.

«Es necesario»

En este aspecto, la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi ha hecho mención sobre la importancia que tiene «revitalizar una zona que ha sufrido el cierre de varios comercios». Por este motivo, «hemos decidido que Iztieta sea la primera zona en la que tenemos que intervenir».

En cuanto al resto de las localidades de Oarsoaldea, Tanto Alberro, como Arruti y Mendiburu, han destacado que «es fundamental que se de un impulso a los comercios». En esta línea, Mendiburu ha explicado que la situación que vive Oiartzun se encuentra además con dos retos. Por un lado, «la cantidad de centros comerciales que se encuentrar alrededor», y por otro «la disficultad que tiene llegar a todos los barrios puesto que estos están alejados».

«Como una colmena»

En cuanto la presentación, también ha contado con la intervención de uno de los porpietarios de Bixigarri Gastroteka y Bite Gastropub. Alex Oier Olarra González ha querido destacar «el trabajo de colmena que llevamos a cabo». Y es que como ha aseverado, «no nos sirve de nada funcionar de manera correcta si el resto de la sociedad (clientes y otros negocios) no les va bien, porque son necesarios para nosotros».

Una teoría que ellos mismo han comprobado que funciona. «Cuando abrimos el Bixigarri y posteriormente el Bite hemos visto que muchos de los comercios de la calle Biteri han conseguido mejorar sus negocios».