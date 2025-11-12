Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oarsaldea

Proyecto Auzoaren Arima, ocupar locales vacíos y desarrollar nuevas actividades económicas

El Gobierno Vasco otorga una subvención directa de 170.880 euros a Oarsoaldea Garapen Agentzia

Martin Sansinenea

Errenteria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

Revitalizar el corazón comercial y social de los barrios. Ese es el objetivo del proyecto Auzoaren Arima, que ha sido presentado esta mañana en Errenteria. ... Una propuesta con la que las localidades de Oarsoaldea (la propia Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia) buscarán fomentar la ocupación de locales vacíos y el desarrollo de nuevas actividades económicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  4. 4 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  7. 7

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  8. 8

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  9. 9

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Proyecto Auzoaren Arima, ocupar locales vacíos y desarrollar nuevas actividades económicas

Proyecto Auzoaren Arima, ocupar locales vacíos y desarrollar nuevas actividades económicas