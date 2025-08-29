Voces pasaitarras alimentan la psicodelia polifónica de Easo Abesbatza

El Coro Easo ha presentado esta misma semana la ópera infantil 'Nizugu', dentro de la programación de la 86 edición de la Quincena Musical ... de San Sebastián. En este trabajo, creado para el público infantil, juvenil y familiar, se abordan temas como la escuela, los amigos y la familia.

¿Cómo pasamos de una persona a la de más allá? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo se nos da lo de aceptar? ¿Somos la misma persona aunque cambie el lugar? El espectáculo musical trata de dar respuesta a estas y otras muchas preguntas.

En él tiene un gran protagonismo Pasaia, ya que en su elenco participaron varios alumnos y profesores de Pasaia Musikal. Los cantantes procedentes de la bahía son Enara Elberdin, Missiel Calvo, Nora Osma, Iraide Urbistondo, Alain Sánchez, Aitana Blanca, Lucía González y Paula Peña.

La directora de orquesta del montaje es Lucía Arzallus, mientras que el músico es Aimar Etxaide. Del vestuario se ocupa Eider Barrenetxea, exalumna de la escuela municipal de música de la localidad.

El director de Pasaia Musikal, Gorka Miranda, fue uno de los coordinadores de la actuación que tuvo como escenario el Teatro Victoria Eugenia. El concejal de Cultura y Patrimonio, Aitor Brion, estuvo presente en el estreno de la ópera.