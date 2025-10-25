Los vecinos de la tercera fase ya pueden solicitar las tarjetas de residentes

La tercera fase de la ordenanza de estacionamiento ya está en marcha, por lo que los vecinos del tercer sector pueden presentar la solicitud de ... tarjeta de residente. Es decir, aquellas personas residentes en todo Trintxerpe (S-ST1), todo San Juan (S-SD1) y el resto de San Pedro (S-SP1).

La implementación de la ordenanza, aunque con retraso, continúa su curso. Ya están repartidas la mayoría de las tarjetas de la segunda fase (todo Antxo), y esta misma semana la Guardia Municipal comenzará a colocar los avisos informativos a los vehículos mal estacionados.

Las tarjetas de estacionamiento para residentes se pueden solicitar tanto de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento como presencialmente en las oficinas del SAC.

Los requisitos

Para ello, las personas particulares deberán cumplimentar y presentar la hoja de solicitud, siempre que cumplan unos requisitos. Así, el vehículo y la persona solicitante deben estar empadronados en alguno de los sectores S-ST2, S-D2 o S-SP2 (ambos en el mismo domicilio). Además, han de tener al día el permiso de conducir, el seguro del vehículo y la ITV y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la administración municipal en la fecha de la solicitud y no tener ninguna sanción de tráfico pendiente de pago.

También podrán solicitar la tarjeta los comerciantes de estas zonas o los conductores habituales de un vehículo de empresa que esté empadronado en las dichos sectores (siempre según lo dispuesto en la ordenanza). Asimismo, obtendrá el permiso la persona que utilice un vehículo de una persona sin permiso de conducir que resida en el mismo domicilio que la propietaria o sea su cuidador o tutor.

Una vez presentadas las solicitudes, el órgano municipal competente resolverá estas en el plazo máximo de tres meses. Esta resolución se notificará a la persona solicitante, que podrá recoger la tarjeta en los casos en que sea favorable. En el momento de la concesión de este permiso, la persona solicitante deberá abonar la tasa correspondiente (37,10 euros), pago que no podrá realizarse en metálico.