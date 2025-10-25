Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las plazas marcadas para residentes en el lado pasaitarra de la calle Azkuene de Trintxerpe. Vilas
Pasaia

Los vecinos de la tercera fase ya pueden solicitar las tarjetas de residentes

También podrán solicitar la tarjeta los comerciantes de estas zonas o los conductores habituales de un vehículo de empresa

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:44

Comenta

La tercera fase de la ordenanza de estacionamiento ya está en marcha, por lo que los vecinos del tercer sector pueden presentar la solicitud de ... tarjeta de residente. Es decir, aquellas personas residentes en todo Trintxerpe (S-ST1), todo San Juan (S-SD1) y el resto de San Pedro (S-SP1).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  8. 8 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los vecinos de la tercera fase ya pueden solicitar las tarjetas de residentes

Los vecinos de la tercera fase ya pueden solicitar las tarjetas de residentes