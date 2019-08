La ola urdiña triunfa también en el Descenso del Sella En el Descenso Internacional del Sella. El K-2 pasaitarra (393), abriéndose paso y avanzando en la salida. Los palistas de Pasaia Kayak, Amaia Benavente y Ion Carballo, suben al podio en la categoría de K-2 mixto absoluto de esta prueba de carácter internacional ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 9 agosto 2019, 00:12

Como ya es tradición cada primer sábado del mes de agosto, con su hora de inicio fijada siempre a las 12.00 del mediodía, se celebró el sábado pasado la edición número 83 del famoso Descenso Internacional del Sella, una competición y también, por qué no reconocerlo, un festejo considerados únicos en el mundo por su espectacularidad, colorido, originalidad y belleza. Esta prueba es conocida como la fiesta de las piraguas, no en vano se trata de una de las competiciones más importantes del mundo en el panorama internacional del descenso de ríos con piraguas de aguas tranquilas.

Pasaia Kayak acudía este año por primera vez en su historia a dicha cita deportiva con el fin de competir dentro de la categoría de K-2 mixto senior, recientemente instaurada como «categoría oficial a todos los efectos». Y lo hacía con una embarcación compuesta por los dos mejores palistas absolutos de los que dispone el mencionado club, con Ion Carballo como representante masculino y Amaia Benavente como femenina.

Sin duda, se trataba de un dúo potente, con un perfecto conocimiento mutuo desde hace ya muchos años, y que se presentaba en un buen estado de forma y expectante ante las opciones que podría tener en la particularísima prueba asturiana, siempre sujeta a múltiples variables, sobre todo para las piraguas que no pueden salir en los primeros grupos asignados. La expectación era, ante todo este cúmulo de circunstancias, máxima.

El club se muestra satisfecho con el resultado en su primer año de participaciónAmaia Benavente disputará este domingo la prueba de kayak de mar Getaria-DonostiaIon Carballo se centra ahora en la preparación del Campeonato de España de maratón

La pareja representante del club pasaitarra con sede en el distrito de Trintxerpe difícilmente pudo debutar de mejor manera. En la calificada de «frenética, trepidante y caótica» salida que caracteriza esta prueba deportiva, Carballo llevó la voz cantante en el momento crítico del embarque, y con su ya habitual habilidad, puso en marcha con celeridad el K-2, con Benavente bien sincronizada en la maniobra. Ambos partieron en cabeza del grupo de K-2 mixtos, a la estela de los grandes favoritos, los veteranos Mara Santos y David Machado -deportistas pertenecientes al Club Palentino-, aunque perdieron su ola sorteando las piraguas que les precedían, y no pudieron retomar el contacto con la pareja palentina, dado el fortísimo ritmo de crucero que llevaba ésta.

Pese a salir con prestancia, Carballo y Benavente no pudieron evitar alguna de las habituales montoneras y tapones que se forman en el tramo superior del recorrido, y aun sin sufrir daños reseñables, se vieron superados por la pareja irlandesa, formada por Aisling Smith y Deaglan O'Drisceoil, y por la cántabra, integrada por Aroa Calvo e Iván Ateca.

Los irlandeses distanciaron paulatinamente a sus rivales, y tras ellos, se entabló una enconada lucha entre cántabros y pasaitarras, con un marcaje férreo y continúas alternativas. En un momento determinado, pareció que los pasaitarras tenían dificultades para seguir la estela de la pareja cántabra, pero sobre el kilómetro once de los veinte que separan la salida de Arriondas de la meta de Ribadesella, cuando el río se hace más ancho y permite un paleo más uniforme, Carballo y Benavente consiguieron remontar a los cántabros y lograron sacarlos de su estela, producto de un cambio de ritmo.

A partir de ese momento, los pasaitarras gestionaron su ventaja, pero, eso sí, sin descuidarse lo más mínimo, ya que el dúo cántabro no dio su brazo a torcer en la pelea y no cejó en su empeño de acercarse y disputar el podio. Sin embargo, no logró tapar la distancia que le habían abierto, en una larga persecución infructuosa de un total de nueve kilómetros.

El bronce, a Pasaia

Con los irlandeses con la plata asegurada con autoridad, Carballo y Benavente cruzaron la meta de Ribadesella y se hicieron con el ansiado bronce, con un tiempo final de 1:26:42, con 29 segundos de ventaja sobre los cántabros y más de tres minutos sobre la segunda embarcación irlandesa, que logró el quinto puesto en la clasificación general del Descenso Internacional del Sella.

En definitiva, se materializó gracias a ellos otro éxito más del club pasaitarra «en el primer año de su andadura como club integral», con más valor añadido aún por ser un logro en parte «imprevisto e inesperado», según palabras de sus responsables, y porque supone llevar el nombre de Pasaia a uno de los eventos más importantes en el concierto internacional en este tipo de pruebas, en una categoría de K-2 mixto senior que ha irrumpido y con fuerza, como quedó patente este pasado sábado en Asturias.

Y nadie mejor que Ion Carballo y Amaia Benavente para protagonizar un logro como éste, dos jóvenes que, además de ser los máximos exponentes del club en categoría senior, con una campaña jalonada con numerosas victorias y títulos en el caso de Carballo, y con Benavente que cuenta sus participaciones por reseñables actuaciones desde que volvió a competir el mes pasado con Pasaia Kayak, constituyen «dos pilares básicos «en el día a día del club pasaitarra con su aportación, incluyendo también las labores gestoras que desempeñan «cumplidamente» en la junta directiva del club recientemente elegida.

Próximos compromisos

Jon Carballo se centrará a partir de ahora en la preparación del Campeonato de España de maratón de aguas tranquilas, que tendrá lugar en Pontevedra el fin de semana de los días 17 y 18 de este mes de agosto; y Benavente hará lo propio con las próximas citas de la Copa de Euskadi de kayak de mar, como la denominada Getaria-Donostia, que se desarrollará este próximo domingo, día 11 como prueba más señalada.

La ola urdiña nacida en la orilla del distrito pasaitarra de Trintxerpe continúa empujando con fuerza. Es el augurio de nuevos triunfos que espera ver materializado el club que preside Txema Yarza. Impulso, vitalidad y fuerzas no les faltarán en la aventura iniciada por su equipo de palistas para este mismo verano.