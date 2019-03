La ola urdiña logra la medalla de bronce En Sevilla. De izquierda a derecha, Iñaki Lois, Aiora Irazu, Xabi Aranburu, Ion Carballo e Iñigo Lois. Aiora Irazu triunfó en el Campeonato de España de invierno de piragüismo | Al hito histórico que supone para Pasaia Kayak se suma la actuación de Ion Carballo, quien se clasificó en el top-30 M.L. PASAIA. Viernes, 22 marzo 2019, 00:20

Durante el pasado fin de semana se celebraron los Campeonatos de España de invierno de piragüismo de aguas tranquilas de las categorías superiores en Sevilla. La distancia de 5.000 metros de la regata propicia que la gran mayoría de los especialistas de sprint olímpico y de distancias de fondo más largas confluyan todos los años en la prueba sevillana. En esta tesitura acudía por primera vez Pasaia Kayak con representación propia al campeonato, con un equipo formado por Ion Carballo e Iñigo Lois en categoría senior, Xabi Aranburu en sub-23 y Aiora Irazu en junior (clasificación sub-17), con diferentes expectativas y comandados por el entrenador trintxerpetarra Iñaki Lois

La prueba es de tal nivel y de tan numerosa participación que cuenta con una prueba clasificatoria previa contrarreloj, que se disputó el sábado sobre 2.000 metros. Irazu hizo una gran actuación, ya que obtuvo el puesto 14 en total de la categoría junior y el cuarto en la clasificación sub-17, anunciando que tendría sus opciones en la regata del domingo. Buena actuación también la de Carballo, logrando el puesto 29 en senior, marcando un buen crono (8:11), en la categoría de más nivel con diferencia; y peor suerte para Iñigo Lois y Aranburu, que no lograron pasar la criba, aunque el ex remero de la Libia no estuvo lejos de lograrlo, quedando a 9 segundos de la clasificación.

Las mejores expectativas se cumplieron el domingo con la celebración de la prueba júnior femenina. Tras una salida no demasiado afortunada, Irazu se situó en el tercer grupo de cabeza, con la carrera totalmente rota por las cuatro primeras palistas. Por detrás, Irazu reaccionó rápido y tras destacarse de su grupo, enganchó con el segundo grupo con solvencia y entró de pleno en la lucha por la medalla de plata con la representante del Ría de Betanzos, Irene Lata.

La representante pasaitarra se defendió con aplomo, pero a la salida de la última ciaboga acusó el esfuerzo realizado en el primer tercio de la regata para remontar posiciones y contactar con el grupo, y no pudo responder a los ataques y al rush final de sus rivales más cercanas, logrando la novena plaza en la categoría junior absoluta y la tercera en la clasificación sub-17, con la correspondiente medalla de bronce. Es un hito histórico para el club pasaitarra y que apuntala a Irazu como una de las principales bazas de futuro de la entidad en su primer año junior.

Magnífica fue también la actuación de Carballo en la prohibitiva categoría senior masculina, donde el pasaitarra obtuvo un meritorio puesto 30 en la clasificación, tras una regata con diversas alternativas. Tras remontar una salida que no le favoreció, llegó a ir en el top-20, negociando bien las olas del grupo en el que se incluyó, para acusarlo más tarde, pero reaccionó en la parte final para entrar en el top-30. Se trata de un logro meritorio, habida cuenta del nivel de la prueba y de la categoría de sus rivales.

Iñaki Lois, el factor clave

Este nuevo éxito logrado por Irazu, una de sus pupilas, vuelve a realzar el trabajo del entrenador trintxerpetarra en la dirección deportiva de Pasaia Kayak. La medalla lograda en la clasificación sub-17 corrobora la validez de todo su trabajo y de toda la metodología de entrenamiento que lleva empleando desde las categorías más formativas, con su supervisión directa. Sin obviar la capacidad intrínseca de los propios deportistas, ni la formación complementaria que reciben en otros estamentos una vez que destacan, la labor de entrenador pasaitarra es la base principal sobre la que se sustenta la mejora y la progresión de todo este grupo de palistas -«de manera más reseñable en el caso de las chicas»-, que la temporada pasada ya deparó el logro de dos medallas de plata en los campeonatos de distancia olímpica, de una medalla de oro y dos de bronce en los campeonatos de fondo, y de una de plata en el de maratón en cuanto a los campeonatos de España oficiales hace referencia, en las categorías de infantil y de cadete. Bajo su batuta tiene a un grupo de palistas que está encontrando su entorno más favorable.

El logrado este fin de semana representa otro paso adelante, a la espera del próximo Campeonato de España de Jóvenes Promesas, que supondrá una nueva reválida del trabajo que el club lleva a cabo bajo su dirección en las categorías de base. Cádiz espera a la ola urdiña.