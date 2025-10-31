El TSJPV desestima la reclamación del Puerto contra el Consistorio por Ciriza

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso presentado por la Autoridad Portuaria de Pasaia contra el Ayuntamiento en ... el procedimiento relacionado con el uso del edificio Ciriza, situado en terrenos portuarios. Con esta resolución, el alto tribunal confirma la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia, que ya había dado la razón al Ayuntamiento. Así lo informó ayer el equipo de Gobierno municipal a través de una nota de prensa.

La Autoridad Portuaria reclamaba al Ayuntamiento el pago de más de 260.000 euros, al considerar que entre los años 2012 y 2019 el Consistorio ocupó el inmueble sin autorización formal y sin abonar las tasas correspondientes. El Ayuntamiento, sin embargo, defendió que el edificio se había rehabilitado parcialmente y destinado a actividades culturales y sociales abiertas a la ciudadanía, y que la Autoridad Portuaria había consentido el mencionado uso durante años sin oponerse.

En su sentencia, el Tribunal considera que, aunque existió una ocupación del inmueble, la Autoridad Portuaria no puede reclamar directamente una compensación económica al Ayuntamiento por esa causa. El TSJPV señala que, en caso de estimar que hubo una ocupación irregular, la Autoridad Portuaria debía haber iniciado los procedimientos previstos por la normativa portuaria —como un expediente sancionador o de desahucio— y no una reclamación directa de cantidad. De este modo, el Tribunal concluye que las resoluciones municipales impugnadas se ajustaron a derecho y desestima íntegramente el recurso de apelación.

Esta decisión judicial se produce en un contexto «de normalización institucional» entre ambas entidades, como señalan desde el Gobierno municipal, ya que, en octubre de 2024, la Autoridad Portuaria de Pasaia y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo de cesión por el que el edificio Ciriza pasó oficialmente a titularidad municipal.

El edificio Ciriza, con una superficie aproximada de 1.300 m2, fue originalmente un almacén vinculado a la actividad pesquera. Tras perder su función industrial, permaneció sin uso hasta que el Ayuntamiento de Pasaia lo rehabilitó parcialmente y lo destinó a actividades culturales y comunitarias. Con la cesión formalizada, el inmueble se consolida como un equipamiento municipal al servicio de la ciudadanía, y durante el próximo año se abrirá un nuevo proceso para definir sus usos definitivos junto a ciudadanía, asociaciones y agentes socioculturales de Trintxerpe.

Con la sentencia del TSJPV y la cesión ya efectiva, se pone fin a un largo conflicto administrativo y se abre una nueva etapa que» debiera ser de colaboración» entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

Valoración del alcalde

El alcalde, Teo Alberro, mostró ayer su satisfacción por el fallo judicial, destacando que «la sentencia ratifica la posición del Ayuntamiento y avala una gestión responsable y coherente, orientada siempre al servicio público y al bienestar de la ciudadanía pasaitarra».

«Nos congratulamos de que la justicia haya reconocido que el Ayuntamiento actuó correctamente. Esta resolución nos permite cerrar una etapa de conflicto y reforzar una visión de cooperación entre instituciones. Creemos firmemente que el entendimiento entre administraciones es la única vía para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y para seguir desarrollando proyectos que aporten valor a Pasaia», afirmó Alberro.

Otros litigios abiertos

El alcalde también quiso lanzar un mensaje constructivo a la Autoridad Portuaria de Pasaia, instándola a dejar atrás «la confrontación judicial» y apostar por la colaboración institucional. En este sentido, recordó que aún permanecen abiertos varios litigios impulsados por el Puerto contra el Ayuntamiento, entre ellos los que reclaman el desahucio y el pago de tasas de ocupación por el Mercado Municipal y la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.

«Hablamos de edificios que fueron construidos con el esfuerzo y los recursos de los pasaitarras, a costa del presupuesto municipal, y que durante décadas han prestado servicios públicos esenciales: el mercado, la biblioteca, las dependencias de la Guardia Municipal, el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) o el salón de actos. Son espacios de servicio y de vida comunitaria, no fuentes de conflicto institucional», subrayó Alberro.

Asimismo, el alcalde lamentó que la Autoridad Portuaria mantenga otros procedimientos abiertos, como el recurso contra la ordenanza de aparcamiento de residentes, señalando que «ese no es el camino» y que «las instituciones deben trabajar juntas, no enfrentadas, si queremos avanzar en la integración puerto-ciudad y en un futuro sostenible para Pasaia».

«Desde el Ayuntamiento seguiremos defendiendo los intereses de Pasaia con serenidad y firmeza, apostando por el diálogo y por soluciones que prioricen el bienestar colectivo frente a los intereses administrativos o burocráticos», concluyó el primer edil de Pasaia.