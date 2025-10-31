Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del edificio Casa Ciriza que se erige en el centro del distrito de Trintxerpe. VIÑAS

Pasaia

El TSJPV desestima la reclamación del Puerto contra el Consistorio por Ciriza

El alcalde Teo Alberro asegura que esta resolución permite cerrar una etapa «de conflicto» y «reforzar una visión de cooperación» entre ambas instituciones

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso presentado por la Autoridad Portuaria de Pasaia contra el Ayuntamiento en ... el procedimiento relacionado con el uso del edificio Ciriza, situado en terrenos portuarios. Con esta resolución, el alto tribunal confirma la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia, que ya había dado la razón al Ayuntamiento. Así lo informó ayer el equipo de Gobierno municipal a través de una nota de prensa.

