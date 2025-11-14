La tripulación del 'Mater' lidera una limpieza comunitaria en Molinao

Elena Viñas Pasaia Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Dentro de la campaña presentada bajo el lema 'Aldaketarako Marea' (en castellano, 'Marea para el cambio'), el barco museo ecoactivo 'Mater' y el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pasaia han organizado para esta mañana de sábado una actividad que tiene como objetivo limpiar en auzolan la regata de Molinao, en Pasai Antxo.

La acción será gratuita y apta para toda la familia. Los participantes se reunirán, a las 11.00 horas, en el skatepark del mencionado distrito, donde los gigantes 'Bio' y 'Zabor' ofrecerán explicaciones sobre el auzolan y la importancia del cuidado del medio ambiente.

La iniciativa tendrá una duración aproximada de una hora y media y se recomienda llevar prendas de ropa y calzado que se puedan ensuciar. El resto del material que se precisa lo pondrán tanto el 'Mater' como el Ayuntamiento. Eso incluye pinzas, guantes, bolsas de tela, etc.

Al finalizar la actividad, se realizará una clasificación y caracterización de los residuos recogidos. A través de esta intervención se obtendrán conclusiones ambientales.

Según informan sus organizadores, «los participantes limpiarán el entorno de la regata y las zonas de fácil accesibilidad. Por su parte, la asociación Behemendi, una entidad experta en limpiezas técnicas de la regata, se encargará de limpiar los residuos más pesados y las zonas que entrañen una mayor dificultad».

«Es responsabilidad de todos»

'Aldaketarako Marea' alcanza este año su segunda edición con la complicidad de nuevos agentes dispuestos a aunar esfuerzos y más acciones que nunca.

El concejal de Medio Ambiente, Iraitz Pazos Lapido, subraya que «el cuidado del medio ambiente es un tema urgente y es imprescindible que la colaboración parta del pueblo para conseguir un cambio de más envergadura». Pasaia vuelve a ser el epicentro del cuidado del medio ambiente y de la solidaridad, y este proyecto también debe entenderse como una reivindicación en voz alta: «porque la defensa de nuestro mar y de nuestro entorno es responsabilidad de todos. Y Pasaia, una vez más, es un ejemplo en ese camino».

