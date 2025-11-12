«Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio» Los vecinos del lado donostiarra de las calles Azkuene y Eskalantegi se quejan de que no pueden estacionar sus vehículos en espacios reservados solo para los pasaitarras

Elena Viñas Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:26

La entrada en vigor de la nueva ordenanza de aparcamiento de Pasaia trae de cabeza a buena parte de los vecinos de Eskalantegi y Azkuene, dos calles que sirven de frontera entre este municipio y el de Donostia. A pesar de que quienes viven en los números pares de la primera vía y en los impares de la segunda se sienten pasaitarras, no tienen opción a solicitar la tarjeta de residente que les permitiría estacionar sus vehículos en sus respectivos barrios porque sus viviendas se erigen en suelo perteneciente, desde el punto de vista administrativo, a la capital guipuzcoana.

«A partir del cinco de diciembre no sé qué voy a hacer con mi coche», se queja Juan Carlos Arda. «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio», señala, manifestando su «total enfado» por una situación «ante la que el Ayuntamiento de San Sebastián no va a hacer nada, tal y como han dicho a quienes han llamado pidiendo una solución».

Según explica Arda, «aparcar en esta zona es cada vez más difícil. Tienes que dar vueltas y más vueltas hasta que encuentras un sitio. Dentro de unos días todo se va a complicar todavía más. Yo no voy a poder aparcar al otro lado de la calle porque pertenece a Pasaia y me van a multar, pero los de Pasaia sí van a poder estacionar en mi lado siempre que quieran. Ahí está el problema. No es nada justo. Es algo que me enciende y mucho».

Jon Ander, también vecino del lado impar de Azkuene, comparte «totalmente» su opinión. «Si ahora ya es difícil aparcar, el tema se va a poner peor en breve», asegura. «Vamos a tener que ir a Bidebieta a dejar el coche y tampoco tenemos asegurado encontrar plaza allí. Ya nos ha pasado con el aparcamiento de Ciriza, que solo es para residentes por las noches. Esto es un caos. A fin de cuentas, yo hago mi vida aquí -refiriéndose a Pasaia-. Aquí hago la compra, aquí estudian mis hijos, aquí he nacido...», comenta el joven.

Su amigo Alberto reside en esta misma calle de Trintxerpe, pero en el lado pasaitarra. Su opinión sobre la puesta en funcionamiento de la nueva ordenanza de aparcamiento es bien distinta. «Para mí, es positiva porque nos garantiza que los espacios de estacionamiento van a ser para residentes, aunque no vaya a haber plazas para todos», argumenta.

Admite entender la postura de Alberto, «pero si pagas los impuestos al Ayuntamiento de Donostia, debería ser este el que te facilitara un lugar para aparcar y no el de Pasaia. No puedes enfadarte con una administración que no es la tuya y a la que no aportas nada».

La misma situación viven ya en Antxo, donde la ordenanza de residentes, cuya aplicación se lleva a cabo por fases, ya se encuentra en vigor. Los vecinos de Eskalantegi par se sienten «expulsados» del que consideran su pueblo. «Tenemos que ir a Buenavista o subir a Altza con el coche porque no hay ya espacio para nosotros ni en nuestra propia calle», sostienen. «Ya sabemos que el problema de la falta de aparcamiento es común a todas las localidades, pero nuestro caso es especial. Deberían facilitarnos la tarjeta de residentes como hicieron años atrás», proponen.