Pasaia

Los trabajos de revitalización de la zona este del parque Azkuene Goia, en marcha

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43

El Ayuntamiento ha puesto marcha este verano las obras de revitalización de la zona este del parque de Azkuene Goia en Trintxerpe. Los objetivos del ... proyecto son recuperar el carácter natural y abierto del espacio y crear cerca de 60 huertas públicas municipales.

