Los trabajos de revitalización de la zona este del parque Azkuene Goia, en marcha

El Ayuntamiento ha puesto marcha este verano las obras de revitalización de la zona este del parque de Azkuene Goia en Trintxerpe. Los objetivos del ... proyecto son recuperar el carácter natural y abierto del espacio y crear cerca de 60 huertas públicas municipales.

Según explican los responsables municipales en una nota de prensa, «la superficie total del parque es de 39.500 metros cuadrados. Las obras se ejecutarán por fases, y en el momento de su puesta en marcha se llevarán a cabo la limpieza, los movimientos de tierras, las estructuras de huerta, las redes de instalación y la replantación de la zona de 10.000 metros cuadrados denominada Zona de huertas del este».

Los trabajos cuentan con un presupuesto de un total de 121.250 euros y está previsto que finalicen en el plazo de cinco meses. Las obras con todas las fases tienen un presupuesto total cercano al millón de euros. Los detalles de los trabajos se pueden consultar en el artículo publicado en la página web municipal en abril.

El proceso de adjudicación se determinará una vez finalizada la obra y el Ayuntamiento ofrecerá previamente sesiones formativas a las personas interesadas.