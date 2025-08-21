Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria suman otra jornada de huelga

E.V. PASAIA. Jueves, 21 de agosto 2025, 20:30 Comenta Compartir

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD), cuya plantilla está compuesta por 43 personas, han secundado este pasado miércoles una nueva jornada de huelga, la cuarta desde que anunciaron sus reivindicaciones para «desbloquear» la negociación del convenio. Según informan los sindicatos ELA y LAB, las trabajadoras han llevado a cabo una movilización ante las instalaciones de la empresa Matia-Goxara. A continuación, han repetido la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Pasaia. A su término, han tenido la oportunidad de reunirse con la teniente de alcaldesa Aintzane Taberna.

La edil les ha ratificado lo anunciado en el pleno de julio, es decir, que el Ayuntamiento aportará los recursos económicos necesarios para superar la situación «de precariedad» que padecen. Las trabajadoras no ocultan su preocupación. Temen, tal y como manifiestan, que la empresa pueda destinar ese dinero «a sus beneficios».