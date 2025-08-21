Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de esta jornada
Las trabajadoras del SAD durante la concentración del miércoles.

Pasaia

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria suman otra jornada de huelga

E.V.

PASAIA.

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:30

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria (SAD), cuya plantilla está compuesta por 43 personas, han secundado este pasado miércoles una nueva jornada de huelga, la cuarta desde que anunciaron sus reivindicaciones para «desbloquear» la negociación del convenio. Según informan los sindicatos ELA y LAB, las trabajadoras han llevado a cabo una movilización ante las instalaciones de la empresa Matia-Goxara. A continuación, han repetido la concentración a las puertas del Ayuntamiento de Pasaia. A su término, han tenido la oportunidad de reunirse con la teniente de alcaldesa Aintzane Taberna.

La edil les ha ratificado lo anunciado en el pleno de julio, es decir, que el Ayuntamiento aportará los recursos económicos necesarios para superar la situación «de precariedad» que padecen. Las trabajadoras no ocultan su preocupación. Temen, tal y como manifiestan, que la empresa pueda destinar ese dinero «a sus beneficios».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  5. 5 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  6. 6 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  7. 7 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  8. 8 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  9. 9

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  10. 10

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria suman otra jornada de huelga

Las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria suman otra jornada de huelga