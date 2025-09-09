Las trabajadoras del SAD continuarán en huelga

Las trabajadoras del SAD de Pasaia continúan en huelga por «el bloqueo de la negociación por parte de la empresa subcontratada que gestiona el servicio ... Matia-Goxara». Ayer se concentraron frente al Ayuntamiento para pedir a la empresa que cambie de actitud y al Consistorio que agilice el camino hacia la publificación y pida las condiciones para tener un convenio digno.

«La empresa sigue sin ofrecer mejoras, pese a la situación precaria de la plantilla, y prentende destinar a sus beneficios los recursos económicos que el Ayuntamiento ha prometido para mejorar el convenio», denuncian.

Las trabajadoras solicitan para el convenio 2026 un salario bruto anual de 25.500 euros, un contrato de jornada mínima de 28 horas y la percepción íntegra del salario en situaciones de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, entre otros.

Recuerdan que el servicio recibe dinero público, y que está en manos de una empresa privada. «El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico para mejorar las precarias condiciones laborales, pero la empresa prima sus intereses sobre las condiciones de las trabajadoras. Por ello, la publificación del servicio es imprescindible», aseguran.

Mientras tanto, el Ayuntamiento sacará la nueva licitación del servicio en octubre y «en lugar de avanzar en la negociación, la empresa ha dado marcha atrás, perdiendo tiempo y acortando el periodo de negociación». Por lo tanto, de no solucionarse la situación, la plantilla continuará en huelga durante todo el mes.