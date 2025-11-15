Las trabajadoras del SAD acusan al Ayuntamiento de dejarlas en «un limbo»

Las trabajadoras del SAD durante una de sus últimas movilizaciones que tuvo lugar en Pasai San Pedro

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), subcontratado a Matia Goxara por el Ayuntamiento de Pasaia, llevan cerca de 70 días en huelga, «como consecuencia directa del bloqueo entre la empresa y el Ayuntamiento». Es «un conflicto del que no somos responsables», aseguran a través de un comunicado.

En el mismo texto recuerdan que en septiembre del año 2024 presentamos su primera propuesta de convenio, «a sabiendas que este proceso no sería fácil», ya que en la anterior negociación «estuvimos seis meses de huelga». «Pero en marzo, el Ayuntamiento sacó el pliego de condiciones sin subida, tras obligarnos a una negociación exprés, que en aquel caso tampoco fue fructífera porque no llegaron a un acuerdo ni la empresa ni el Ayuntamiento», recuerdan.

Añaden que en mayo el Ayuntamiento presentó una nueva propuesta económica y posteriormente, en septiembre, unas condiciones que Matia Goxara debía incorporar al convenio colectivo.

«Por nuestra parte, hemos mostrado total disposición a aceptar y firmar dicha propuesta porque creemos que es el inicio de un camino para garantizar unas condiciones laborales dignas y justas, hacia una publificación. Sin embargo, la empresa Matia Goxara ha rechazado esa propuesta, alegando que «no le llega el dinero» y exigiendo más fondos públicos para poder aplicarla», declaran.

Ante el que califican de «chantaje empresarial», consideran que el Ayuntamiento «se ha desentendido del conflicto», dejando a las trabajadoras en «un limbo» y, además, «pretendiendo responsabilizarnos de la falta de acuerdo, algo completamente inaceptable». Por ello, ante las declaraciones realizadas días atrás por la concejal de Acción Social, Aintzane Taberna, quieren dejar «muy claro» que «no somos las trabajadoras quienes bloqueamos la negociación». Subrayan que han planteado varias alternativas. «Somos las únicas que estamos cumpliendo, con sacrificio, defendiendo lo que es justo», aseguran.

En su opinión, el conflicto lo mantienen el Ayuntamiento y la empresa, «incapaces de asumir sus responsabilidades». La empresa, «sin sentarse a negociar», y el Ayuntamiento, «sin plantear alternativas a la situación».

Las trabajadoras del SAD recuerdan que llevan más de dos meses en huelga, «con paciencia, unidad y dignidad, mientras soportamos la falta de soluciones reales».

Sus peticiones

En su comunicado, dejan patente una serie de exigencias. Para empezar, que el Ayuntamiento asuma su papel como «responsable último» del servicio público y garantice la aplicación del convenio. «El modelo de subcontratación es una decisión política del Ayuntamiento», precisan.

También piden que se convoque una mesa de negociación «urgente y transparente» con participación de todas las partes, «incluidas nuestras representantes».

La tercera exigencia pasa por que «se ponga fin al limbo laboral y a las maniobras que intentan culparnos del bloqueo».

Las trabajadoras de Matia Goxara afirman que quieres trabajar para dar «un servicio de calidad». «Queremos un convenio digno que nos saque de la precariedad y queremos soluciones, no excusas», indican.

Además, advierten que seguirán defendiendo sus derechos y no aceptarán que se juegue con sus condiciones laborales ni con la dignidad de su trabajo.

En referencia al vídeo emitido a través de diferentes redes sociales por el equipo de Gobierno municipal, consideran «vergonzoso» que se falte a la verdad y se recurra a la difusión de este tipo de vídeos con el objetivo de limpiar su imagen pública, «utilizando a las trabajadoras vulnerables que actualmente se encuentran en huelga, luchando por el reconocimiento de sus derechos laborales». Para finalizar, manifiestan que resulta «especialmente grave» que se intente proyectar una imagen de compromiso con los derechos de las trabajadoras mientras, en la práctica, «se ignora y desprecia la realidad de quienes están ejerciendo su legítimo derecho a la huelga».